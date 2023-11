Ukraińcy uczą się standardów unijnych w Polsce 

Przedstawiciele ukraińskiego Ministerstwa Polityki Rolnej i Żywnościowej byli gośćmi polskiej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Wizyta poświęcona była przede wszystkim dostosowaniu ukraińskiego nasiennictwa do standardów UE.

Przedstawiciele ukraińskiego ministerstwa rolnictwa gościli w Polsce w ramach przygotowań Ukrainy, dostosowujących jej prawodawstwo do standardów Unii Europejskiej. Ponieważ w interesie Polski leży, aby Ukraina uzyskując dostęp do rynku UE, spełniała obowiązujące w Unii wysokie wymagania oraz żeby zostały zachowane wszystkie zasady uczciwej konkurencji, PIORiN pokazał Ukraińcom strukturę i działalność Inspekcji oraz umożliwił zapoznanie się z polskim i unijnym systemem stanowienia prawa oraz zmianami w przepisach nasiennych wprowadzonymi od czasu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Jak informuje PIORiN, ukraińska delegacja odwiedziła również Referencyjne Laboratorium Nasienne, gdzie poznała organizację i zasady działania laboratorium ISTA wraz z najważniejszymi wymaganiami akredytacyjnymi. Natomiast Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu przedstawił reguły oceny materiału siewnego, zgodne z system krajowym i OECD. Nie zabrakło również prezentacji poświęconej działalności kontrolnej w obrocie nasionami oraz w zakresie upraw GMO.

Z krajowym systemem rejestracji odmian goście zapoznali się w Centralnym Ośrodku Badania Roślin Uprawnych, którego pracownicy przybliżyli procedurę od zgłoszenia odmiany, poprzez badania, podjęcie decyzji i utrzymanie odmiany na Krajowej Liście aż do jej wygaśnięcia lub skreślenia.

źródło: PIORiN