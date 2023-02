Wojciechowski: Pomoc dla rolników jest przygotowana i myślę, że będzie skuteczna

Na 35. konferencji Europa Karpat jednym z gości był unijny komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski. Odniósł się on do trudnej sytuacji polskich plantatorów zbóż oraz przedstawił przygotowywane rozwiązania pomocowe.

– Agresja rosyjska, zablokowany eksport – to spowodowało, że ceny zboża na Ukrainie dramatycznie spadły; nie było możliwości jego sprzedaży i to sprawiło również, że import z Ukrainy innymi drogami niż niż morska stał się opłacalny. […] W 2022 roku rzeczywiście przyjechało do Polski około 1,8 mln t kukurydzy, około pół miliona ton pszenicy i około 600 tys. t rzepakun[…]. Podobna sytuacja wystąpiła w Rumunii w Bułgarii jeśli chodzi o ziarno słonecznika i tu powstały problemy rzeczywiście rynkowe. W pełni rozumiem niepokój rolników i nawet protesty rolników. To jest sytuacja, którą musimy wspólnie rozwiązać – wyjaśniał wczoraj komisarz Wojciechowski, po czym przeszedł do przygotowywanych rozwiązań.

– Nie chcemy blokować handlu z Ukrainą absolutnie z wielu powodów. Z powodów solidarności z Ukrainą, ale również z takiego powodu, że ten import w Unii Europejskiej jest po prostu w wielu miejscach potrzebny, jesteśmy na jednym wspólnym rynku. Import ukraiński kukurydzy na przykład w Hiszpanii był witany z kwiatami prawie; tam była wielka susza i w ogóle w skali całej Unii Europejskiej zbiory kukurydzy były mniejsze o 27%. W Polsce akurat były wyższe o 11% i tu rzeczywiście jest ten problem. Ale chcemy pomóc rolnikom, którzy w tej sytuacji ucierpieli. Przygotowane jest uruchomienie tak zwanej rezerwy kryzysowej. W przypadku polski mówimy o kwocie około 30 milionów euro, która mogłaby być jeszcze powiększona o dwukrotnie z pomocy krajowej. To jest już znacząca pomoc. Kwestia w jaki sposób racjonalnie tą kwotę wykorzystać – to już jest decyzja rządu – to rząd musi zidentyfikować rolników, którzy ucierpieli i musi wybrać skuteczną formę pomocy – mówił Wojciechowski.

– Jest jeszcze cały czas otwarta tak zwana pomoc kryzysowa krajowa. […]. Jeżeli państwo przedstawia program takiej pomocy, to komisja to właściwie no musi to zatwierdzić, ale to jest raczej formalność – dodawał.

Następnie komisarz Wojciechowski wspomniał o procesie uruchomienia unijnej rezerwy kryzysowej:

– Ona musi uzyskać zgodę całej komisji, to raczej jest pewne, natomiast musi być przynajmniej milcząca zgoda państw członkowskich; to nie jest rzecz łatwa. Jeżeli się pomaga tylko niektórym krajom, to inne czasem patrzą na to trochę niechętnie, więc mówię o tym z pewną jeszcze dozą warunkowości – wyjaśnił komisarz.