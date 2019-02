Wizyta w firmie Maschio Gaspardo

Firma Maschio Gaspardo w dniach 7-9 maja zaprosiła swoich dealerów na spotkanie do słonecznej Italii. W programie znalazło się zwiedzanie zakładów produkcyjnych, gdzie pokazano rozwój marki na przestrzeni lat oraz technologię produkcji. My także mieliśmy okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, dlatego dziś prezentujemy krótką relację.

Marka Maschio Gaspardo to międzynarodowa grupa z włoskim rodowodem, produkująca maszyny dla rolnictwa. Historia marki sięga 1964 roku, kiedy to dwaj bracia Maschio wyprodukowali pierwszą małą glebogryzarkę. W ciągu zaledwie kilku lat uruchomili profesjonalną linię montażową i zaczęli sprzedawać swoje produkty poza granice kraju. W 1979 roku Maschio przejmuje fabrykę Terranova w Cadoneghe, a w 1994 roku także fabrykę Gaspardo w Morsano al Tagliamento, która produkowała maszyny do precyzyjnego siewu. W 2013 roku nastąpiło przejęcie fabryki UNIGREEN produkującej opryskiwacze. W tym samym czasie wykupiono markę Moro – producenta pługów, a w ostatnim czasie wykupiono również markę Feraboli specjalizującą się w budowie pras.

Obecnie koncern posiada 8 zakładów produkcyjnych zlokalizowanych we Włoszech, Rumuni, Indiach oraz Chinach. Rocznie produkuje się tu około 60 000 maszyn. We wszystkich zakładach łącznie zatrudnionych jest 1800 pracowników.

Fabryka siewników punktowych

Pierwsza ze zwiedzanych fabryk to zakład produkcyjny Gaspardo w miejscowości Morsano al Tagliamento w północno – wschodniej części Włoch. Fabryka ta funkcjonuje od 1834 roku, a została przejęta przez koncern Maschio w 1994 roku od marki Gaspardo. Obiekt obecnie jest drugim co do wielkości zakładem produkcyjnym włoskiej marki. Cały zakład zajmuje powierzchnię 13 ha, z czego 2,5 ha znajduje się pod dachem. Produkowane są tu mechaniczne siewniki zbożowe, precyzyjne siewniki punktowe, siewniki do warzyw, pielniki międzyrzędowe. Połączenie fabryk Maschio i Gaspardo w 1994 roku zaowocowało nowymi projektami. Do produkcji wprowadzono tu kombinacje uprawowo-siewne oraz opryskiwacze ciągane.

Fabryka pługów

Drugą ze zwiedzanych fabryk był zakład produkcyjny MASCHIO ARTARI w miejscowości Concordia Sagittaria. Fabryka ta została założona w 1958 roku, a produkowana jest tu cała gama pługów, obecnie pod marką Maschio Gaspardo. Rocznie wytwarzanych jest około 2000 maszyn.

Stalownia

Kolejną z fabryk, jakie mogliśmy odwiedzić był zakład produkcyjny TERRANOVA Cadoneghe niedaleko Wenecji. Obiekt ten jest jednym z najnowocześniejszych fabryk producenta. Cała produkcja jest tu zautomatyzowana. Znajdują się tu roboty spawalnicze oraz lasery do cięcia stali. Na wyposażeniu zakładu są nowoczesne prasy o nacisku 500 i 1000 ton, a także obrabiarki sterowane cyfrowo. W tym miejscu produkowane są wszystkie elementy kute na potrzeby innych fabryk producenta. Znajduje się tu duży magazyn elementów gotowych, aby zapewnić ciągłość produkcji we wszystkich zakładach.

Fabryka bron aktywnych

Ostatnią z fabryk, jakie mieliśmy przyjemność oglądać, był zakład produkcyjny zlokalizowany w miejscowości Campodarsego w pobliżu Wenecji. Tutaj mieści się także główna siedziba producenta. Wytwarzane tu są glebogryzarki, brony aktywne, kosiarki bijakowe, mulczery oraz kosiarki wysięgnikowe. Przy budowie tego obiektu zastosowano nowe technologie. Na dachu fabryki znajduje się system baterii słonecznych bazujących na ogniwach fotowoltaicznych, które produkują 1,3 MW energii. Uzyskana energia pokrywa całkowite zapotrzebowanie na prąd całej fabryki. W tym miejscu znajduje się także centrum szkoleniowe, które regularnie odwiedzają dealerzy z całej Europy w celu poszerzania wiedzy o maszynach Maschio.

Maschio Gaspardo w ostatnich latach przeszła sporą rewolucję. Zakłady produkcyjne zostały gruntownie zmodernizowane. Zrezygnowano z produkcji w części obiektów na korzyść tych nowych, aby jeszcze bardziej podnieść jakość wytwarzanych produktów. Zbudowano jeden duży centralny magazyn części zamiennych, aby lepiej zaopatrywać klientów w potrzebne części zamienne. Wprowadzane są tu także najlepsze systemy zarządzania, aby usprawnić proces produkcji.