WIR apeluje do rolników

Trwa nabór wniosków na program pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Beneficjentami programu są gminy, które w terminie do 20 grudnia 2019 roku złożą wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu można uzyskać dotację w kwocie 500 zł do tony zgromadzonych odpadów.

Zarząd Wielkopolskiej Izby Rolniczej apeluje do wszystkich rolników, aby nie zaprzepaścili szansy na zagospodarowanie folii i ściśle współpracowali z gminami już na etapie składania wniosku. Budżet programu wynoszący dla całego kraju 100 milionów złotych z pewnością nie wystarczy dla wszystkich wnioskodawców. Tylko, jak zaznacza izba rolnicza niezwłoczne złożenie wniosku daje gwarancję otrzymania dotacji.

Jak podkreśla WIR program ten daje wielką szansę na rozwiązanie narastającego od ponad dwóch lat problemu zagospodarowania takich odpadów jak folie rolnicze, siatki czy sznurki do owijania balotów lub opakowania po nawozach.

– Złożenie wniosku nie jest trudne, jednak należy w nim określić ilość odpadów do zagospodarowania do końca roku 2020. Przedstawiciele wielu gmin obawiają się, że nie dysponują wiedzą, jaką wartość podać we wniosku, a nie chcą podawać wielkości „z sufitu”. Na szczęście są też inne gminy, które opracowały i rozesłały do rolników stosowną ankietę zastrzegając przy tym, że nie zgłoszone w ankiecie odpady nie będą podlegać utylizacji w ramach wnioskowanej dotacji – informuje Wielkopolska Izba Rolnicza.

Źródło: WIR

Opracował: Samuel Skrzysz