Dopłaty do materiału siewnego – nowe informacje ARiMR

ARiMR opublikowała wzór oświadczenia o wycofaniu wniosku o dopłaty do materiału siewnego złożonego w naborze trwającym od 25 maja do 17 lipca. Wycofanie tego wniosku jest warunkiem możliwości starania się o dopłaty w ramach nowego, korzystniejszego programu.

O konieczności wycofania złożonych już wniosków o dopłaty do materiału siewnego informowaliśmy w artykule z 27 lipca. Oczywiście jest to konieczne tylko wtedy, gdy rolnik chce skorzystać z dopłat zarezerwowanych dla gospodarstw “zagrożonych utratą płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy”. Ten nowy program rządowy został zatwierdzony przez Komisję Europejską (jako pomoc publiczna musiał uzyskać zgodę KE) już po zakończeniu naboru w ramach pomocy “de minimis” – cyklicznego programu dofinansowań na podstawie przepisów art. 40d ust. 1 ustawy o organizacji niektórych rynków rolnych.

Jak informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, “producent rolny, który złożył wniosek o dopłatę do materiału siewnego w formule pomocy ” de minimis” (…) może złożyć do Kierownika Biura Powiatowego oświadczenie o wycofaniu takiego wniosku i w takim przypadku Kierownik BP będzie mógł uznać, że warunek nieubiegania się o dopłatę na podstawie ww. przepisów został spełniony. Oświadczenie o wycofaniu ww. wniosku może zostać złożone w formie:

– pisma zredagowanego przez Wnioskodawcę,

– z wykorzystaniem propozycji oświadczenia o wycofaniu wniosku udostępnianego przez ARiMR (dostępne w sekcji: Materiały),

– poprzez złożenie formularza wniosku o dopłatę “de minimis”, o której mowa w art. 40d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych, gdzie w Sekcji „Cel złożenia wniosku” zostanie zaznaczone pole „Wycofanie wniosku”.

Nowy nabór wniosków trwa do 14 sierpnia 2023 r. O przyznanie pomocy z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny który posiada gospodarstwo, numer identyfikacyjny, zakupił od dnia 15 lipca 2022 r. do dnia 15 czerwca 2023 4. ww. materiał siewny, złożył w r. 2023 wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich oraz nie złożył w r. 2023 wniosku o dopłatę do materiału siewnego (stąd konieczność wycofania wniosku).

W komunikacie ARiMR określono, na czym polega pomoc, do materiału siewnego jakich roślin jest ograniczona, jaka jest minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych w konkretnych przypadkach (gatunki roślin), oraz jakie są stawki dopłat. Znajdziemy tam również linki do formularzy wniosków oraz wszystkie inne niezbędne informacje. Zachęcamy do skorzystania z podanego linku – znajdują się tam wszelkie niezbędne informacje.