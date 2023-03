Usuwanie folii rolniczych. KRIR ma pomysł na to, aby więcej gmin dołączyło do programu

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała dziś, 13 marca, o przesłaniu do Ministra Klimatu i Ochrony Środowiska Anny Moskwy wniosku o zwiększenie dofinansowania do usuwania folii rolniczych.

Wniosek skierowany do minister Anny Moskwy jest realizacją uzgodnień przyjętych podczas XV posiedzenia KRIR VI kadencji w dniu 9 marca 2023 r. W opinii Zarządu KRIR obecnie obowiązujące dofinansowanie w wys. 500 zł/tonę odpadów rolniczych nie pokrywa kosztów związanych z usuwaniem odpadów w sposób ekologiczny i bezpieczny dla środowiska, dlatego wiele gmin nie decyduje się na przystąpienie do programu. W związku z powyższym KRIR wnioskuje o zwiększenie dofinasowania do 800 zł/t, co powinno zachęcić więcej jednostek samorządowych do udziału w programie.

Oprócz zwiększenia kwoty dofinansowania, KRIR postuluje również włączenie do programu możliwości usuwania opon rolniczych. Jak uzasadnia Rada, opony stanowią znaczący problem dla środowiska, ponieważ ich nieprawidłowe usuwanie skutkuje zanieczyszczeniem gleby i wody – rozszerzenie programu dofinansowania na opony rolnicze będzie kolejnym ważnym krokiem w kierunku ochrony środowiska.