Większe rygory UE w sprawie efektywności energetycznej budynków. Co z rolniczymi?

Zgodnie z przyjętą przez Parlament Europejski zmianą dyrektywy o efektywności energetycznej EED (Energy Efficiency Directive) od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Przepisów będzie można nie stosować między innymi do budynków rolniczych, zabytkowych, kościołów i miejsc kultu.

Celem zmiany dyrektywy o efektywności energetycznej EED (Energy Efficiency Directive) ma być zmniejszenie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w budownictwie.

Według zmian, do 2030 roku znacznie zmniejszą się emisje gazów cieplarnianych i zużycie energii w budownictwie. Do 2050 roku sektor ten ma stać się neutralny dla klimatu. Ma ona również doprowadzić do renowacji większej liczby budynków o najgorszych parametrach. Ponadto ma poprawić wymianę informacji na temat charakterystyki energetycznej.

Cele redukcji emisji

Od 2030 roku nowe budynki mają być zeroemisyjne. Nowe budynki zajmowane przez władze publiczne lub będące ich własnością powinny być zeroemisyjne od 2028 roku. Państwa członkowskie będą mogły wziąć pod uwagę współczynnik globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku. Współczynnik ten obejmuje produkcję i utylizację produktów budowlanych użytych do jego budowy.

W przypadku budynków mieszkalnych państwa członkowskie będą musiały wprowadzić środki, które mają doprowadzić do zmniejszenia średniego zużycia energii pierwotnej o co najmniej 16% do 2030 roku i co najmniej 20–22% do 2035 roku.

Zgodnie z nową dyrektywą państwa członkowskie będą musiały do 2030 roku wyremontować 16% budynków niemieszkalnych o najgorszej charakterystyce energetycznej, a do 2033 roku 26% takich budynków. Pomogą w tym minimalne wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej.

Jeśli będzie to wykonalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, do 2030 roku państwa członkowskie będą musiały stopniowo montować instalacje słoneczne na budynkach publicznych i niemieszkalnych – zależnie od ich wielkości oraz na wszystkich nowych budynkach mieszkalnych.

Wycofywanie kotłów na paliwa kopalne

Państwa członkowskie muszą przyjąć środki, które przyczynią się do dekarbonizacji systemów grzewczych i wycofywania paliw kopalnych w ogrzewaniu i chłodzeniu. Do 2040 roku należy całkowicie wycofać kotły na paliwa kopalne. Od 2025 roku nie będzie można dotować niezależnych kotłów na paliwa kopalne. Nadal będzie można stosować zachęty finansowe w odniesieniu do hybrydowych systemów grzewczych, na przykład łączących kocioł z instalacją cieplną wykorzystującą energię słoneczną lub pompą ciepła.

Budynki rolnicze wśród nielicznych wyłączeń

Nowych przepisów będzie można nie stosować do budynków rolniczych i zabytkowych. Kraje UE mogą również zdecydować, że nie będą stosować tych przepisów do budynków chronionych ze względu na ich szczególne walory architektoniczne lub historyczne, budynków tymczasowych oraz kościołów i miejsc kultu.

Według Komisji Europejskiej budynki w UE odpowiadają za 40% całkowitego zużycia energii i za 36% emisji gazów cieplarnianych. Zmiana omawianej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków to cześć pakietu „Gotowi na 55” (Fit for 55).