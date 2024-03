Batalia o ograniczenie produkcji zwierzęcej w UE trwa

Kontynent stoi w obliczu ryzyka megasusz, obejmujących duże regiony i trwających kilka lat. Zdaniem naukowców przejście Europejczyków na dietę roślinną, zaradziłoby częściowo niedoborowi wody, ponieważ „zmniejszyłoby zużycie słodkiej wody do produkcji żywności”.

Pierwszy w historii raport Europejskiej Agencji Środowiska (European Environment Agency – EEA) bez ogródek stwierdza, że żyjemy w obliczu wyginięcia ludzkości – informuje serwis internetowy należącej do niemieckiego Axel Springer gazety Politico.

Raport został sporządzony na zamówienie UE. Europejska Agencja Środowiska, będąca unijnym organem, „prowadzącym niezależne badania na potrzeby kształtowania polityki” (jak czytamy w Politico) przestrzegła w nim, że „nawet jeśli światu uda się utrzymać wzrost temperatury na świecie na poziomie 1,5 stopnia Celsjusza, jak określono w Porozumieniu paryskim”, to Unia Europejska nie jest przygotowana na zmiany klimatyczne.

Oczywiście nie wiadomo, od jakiego poziomu należy mierzyć te 1,50C. Niemniej naukowcy twierdzą, że każda dodatkowa dziesiąta stopnia przyniesie więcej powodzi na wybrzeżach, wieloletnich susz i upałów, co oznacza, że ​​rządy Brukseli (? – red.) i UE muszą szybko przyspieszyć przygotowania do ochrony życia i źródeł utrzymania. W przeciwnym razie w ciągu najbliższych kilkudziesięciu lat „setki tysięcy ludzi zginie w wyniku fal upałów, a straty gospodarcze spowodowane samymi powodziami na wybrzeżach mogłyby przekroczyć 1 bilion euro rocznie”.

„Na szczęście UE dysponuje już wieloma narzędziami umożliwiającymi rekultywację obszarów naturalnych, dlatego w raporcie wzywa się głównie Brukselę i kraje członkowskie do wdrożenia istniejących lub przyszłych przepisów – w szczególności szeroko dyskutowanej ustawy o przywracaniu przyrody”, której celem jest renaturyzacja 20% lądów i mórz UE do 2030 r. – informuje Politico.

W opinii naukowców z Europejskiej Agencji Środowiska, nie ma mowy o dobrowolności we wdrażaniu przepisów o odnowie zasobów przyrodniczych – „przywracanie natury nie jest opcjonalne. Degradacja ekosystemów szybko staje się zagrożeniem dla zdrowia ludzkiego, zaopatrzenia w wodę i bezpieczeństwa żywnościowego”.

Politico przypomina, że przeciwko rozporządzeniu o odbudowie zasobów przyrodniczych protestowały partie konserwatywne uważając, że przepisy są zbyt restrykcyjne wobec rolnictwa. Autorzy raportu odwracają sytuację – rolnictwo musi się zmienić, jeśli ma przetrwać.

„Rolnictwo musi się zmienić – podobnie jak dieta” – czytamy w Politico. „Następna Komisja nie może dalej obchodzić się z protestującymi rolnikami w dziecięcych rękawiczkach”.

Kontynentowi zagrażają megasusze, obejmujące duże terytoria i trwające po kilka lat. Zdaniem naukowców z EEA niedobór wody byłby mniej dramatyczny, gdyby Europejczycy przeszli na dietę roślinną – „zmniejszyłoby to zużycie słodkiej wody do produkcji żywności”.