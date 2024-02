Partie opozycyjne deklarują solidarność z rolnikami

Trwa protest rolników w Warszawie. Stanowisko partii koalicyjnych tworzących rząd jest znane – wielokrotnie przedstawiał je minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski. Jakie jest stanowisko partii opozycyjnych?

„Konfederacja jest dziś z rolnikami!” – brzmi tytuł komunikatu zamieszczonego na oficjalnej stronie tej partii. Komunikat jest streszczeniem konferencji prasowej zorganizowanej dziś przez posłów Konfederacji Grzegorza Brauna i Krzysztofa Mulawę.

– Dziś witamy w Warszawie rolników, producentów rolno-spożywczych, przedsiębiorców. Przedsiębiorców całą gębą, którzy rozumieją rynek, rozumieją nowoczesny świat. Witamy i z ulgą oddychamy, że wreszcie przybyli z odsieczą. Z odsieczą w nierównej walce, którą prowadzimy wszyscy z eurokołchozem. Bo nie do takiej Unii wstępowaliśmy. Nie do takiej Unii byli polscy rolnicy zapraszani. Byli zapraszani do wspólnoty wolnego obrotu handlowego, podróżowania, przemieszczania się i to nam wszystkim się podobało.

Dzisiaj Unia to właśnie eurokołchoz. To projekt zamordystyczny. Który kładzie się już nie tylko cieniem, ciężarem nieznośnym, ale po prostu unicestwia polskie rolnictwo – mówił Grzegorz Braun.

Prawo i Sprawiedliwość natomiast zapowiedziało, że dziś posłowie tej partii podejmą interwencję poselską w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

– „Celem kontroli poselskiej jest sprawdzenie tego czy minister rolnictwa podjął rozmowy ze stroną ukraińską w sprawie rozwiązania kryzysu, który dotyka polskich rolników, który dotyka Polskę. Kryzysu, związanego z napływem produktów żywnościowych z Ukrainy. Kiedy rządziliśmy, podjęliśmy stanowcze działania” – czytamy w obszernym komunikacie wydanym przez PiS. –

„Dzisiaj nam się mówi, że rozszerzenie tego rozporządzenia nie jest potrzebne bo rząd rozmawia i załatwi tę sprawę w rozmowach w Ukrainą. Publicznie słyszymy, że jest tylko konflikt i wymiana ciosów z Ukrainą. Nie ma konkretów. Dlatego wejdziemy tutaj dzisiaj i zapytamy jaki jest stan negocjacji, aby tę sprawę uregulować w relacjach bilateralnych. Podejrzewamy, że te rozmowy idą nijak, nie są zaawansowane, nie dzieje się tam kompletnie nic, a rozporządzenie mimo wszystko nie jest wydawane. Sprawdzimy co się zadziało w tej sprawie przez ostatnie trzy miesiące”.