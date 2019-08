Ważne dla Beneficjentów poddziałania 4.2 „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego PROW 2014-2020

18 lipca 2019 r., weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1235).

Nowelizacja umożliwia dokonanie zmian w umowach o przyznanie pomocy zawartych przed jej wejściem w życie w zakresie wypełniania niżej wskazanych zobowiązań umownych.

1. W przypadku operacji obejmujących wyłącznie inwestycję polegającą na nabyciu rzeczy będącej przedmiotem leasingu, można wystąpić do ARiMR z wnioskiem o zmianę umowy poprzez skrócenie, do dnia wypłaty płatności końcowej, zobowiązań w zakresie przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą oraz obowiązku informowania ARiMR o okolicznościach mogących mieć wpływ na wykonanie umowy.

W umowach o przyznanie pomocy zawartych przed 18 lipca br. okres ww. zobowiązań wynosił 5 lat od daty płatności końcowej.

2. Jeżeli Beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy deklarował, że w okresie 5 lat będzie nabywał produkty rolne na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawartych z producentami rolnymi i in. na poziomie przekraczającym 75% całkowitej ilości nabywanych, przetwarzanych lub przechowywanych produktów rolnych, w wyniku czego uzyskał 5 punktów za spełnianie kryteriów wyboru operacji oraz podjął takie zobowiązanie w umowie o przyznaniu pomocy, może wnioskować o zwolnienie z tego obowiązku, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia liczby punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków.

3. Jeżeli Beneficjent we wniosku o przyznanie pomocy deklarował, że w okresie 5 lat po zakończeniu realizacji operacji będzie przetwarzał lub wprowadzał do obrotu produkty rolne pochodzące bezpośrednio od producentów wytwarzających produkty ekologiczne, nabywane na podstawie co najmniej 3-letnich umów zawieranych z producentami rolnymi w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości produktów niezbędnych do produkcji, w wyniku czego uzyskał 5 punktów za spełnianie kryteriów wyboru operacji oraz podjął takie zobowiązanie w umowie o przyznaniu pomocy, może wnioskować o zwolnienie z tego obowiązku, pod warunkiem, że zmiana ta nie spowoduje obniżenia liczby punktów wymaganych do przyznania pomocy w ramach danego naboru wniosków

– Beneficjenci, którzy zdecydowali się na realizację zobowiązań określonych w umowie, o których mowa w punkcie 2 i 3, a w okresie trwałości operacji napotkają na problemy z ich dotrzymaniem, nie będą, jak dotychczas, zobligowani do zwrotu 10% wypłaconej kwoty pomocy oddzielnie dla każdego z kryteriów za każdy rok ich niespełniania, lecz zwrot dotyczyć będzie części kwoty pomocy wyliczonej proporcjonalnie do okresu, w którym nie spełniono wymagań w tym zakresie. Wprowadzenie łagodniejszych sankcji oznacza w praktyce, że jeżeli Beneficjent ma trudności w wywiązywaniu się ze zobowiązań umownych np. w okresie pół roku w ciągu 5 letniego okresu trwałości operacji, to kwota do zwrotu nie będzie stanowić 10% kwoty pomocy, a będzie wynikiem proporcji okresu pół roku do 5 lat – informuje Biuro Prasowe ARiMR

W celu dokonania zmian w umowie należy złożyć we właściwym Oddziale Regionalnym ARiMR lub w Departamencie Oceny Projektów Inwestycyjnych ARiMR wniosek o aneks, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej ARiMR.

Formularz wniosku o aneks należy wypełnić w zakresie danych Beneficjenta oraz wskazać, o jakie zmiany wynikające z ww. nowelizacji rozporządzenia Beneficjent wnioskuje.

Źródło: ARiMR

Opracował: Samuel Skrzysz