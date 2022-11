W 2023 roku na dopłaty do paliwa rolniczego rząd przeznaczy 1,3 mld zł

Wczoraj odbyła się sejmowa komisja finansów, w której udział wziął m.in. wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik. Podczas prac komisji poinformował, że na dopłaty do paliwa rolniczego na przyszły rok przewidziano w budżecie państwa ponad 1,3 mld zł.

Jest to zatem podobna kwota w stosunku do obowiązującej dotychczas. A ostatnie zmiany zaszły w dopłatach do paliwa rolniczego od 1 stycznia bieżącego roku; wówczas zwiększono limit paliwa na który otrzymywano zwrot podatku akcyzowego ze 100 do 110 l/ha. Ponadto zwiększono limit zużycia ON w przeliczeniu na dużą jednostkę przeliczeniową bydła (z 30 l do 40 l). W wyniku tych zmian wygospodarowano na dopłaty do paliwa dodatkowe 160 mln zł.

Wiceminister podczas posiedzenia komisji ujawnił, że trwają prace nad rozwiązaniami mającymi wesprzeć rolników, jednak stwierdził, że zostaną one ujawnione kiedy będą na “wysokim stopniu zaawansowania”