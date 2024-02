Problemy rolników zostały w dużej części załatwione. Rozmowa z komisarzem Januszem Wojciechowskim (video)

Jak wyglądały negocjacje dotyczące przedłużenia umowy handlowej z Ukrainą, co dadzą klauzule ochronne, kiedy rynek któregoś z państw unijnych zostanie już zdestabilizowany importem z Ukrainy? Między innymi o to, ale także o przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej, protesty rolników oraz współpracę z nowym kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa pytaliśmy unijnego komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego.

– To że dla mnie jest to trudny czas to dość oczywiste; funkcja komisarza ds. rolnictwa… Od początku było wiadomo, że jest to przyjęcie zadań na naprawdę trudne czasy. Ale to jest przede wszystkim trudny czas dla rolników i rolnikom chciałem przede wszystkim podziękować za to, że w tych trudnych czasach zapewniają bezpieczeństwo żywnościowe – mówił w rozmowie przy okazji 10. Forum Sektora Wołowiny komisarz Wojciechowski.

Komisarza zapytaliśmy również o Wspólną Politykę Rolną w kontekście rozlewających się po Europie rolniczych protestów.

– Jeśli chodzi o Zielony Ład i to wszystko, co się wiąże z ekologią, tam jeden właściwie element był mocno podnoszony przez rolników. To 4% ugorowania gruntów i tu już jest zmiana – stwierdził Wojciechowski.

– Moim obowiązkiem jako komisarza odpowiedzialnego za rolnictwo jest współpraca ze wszystkimi rządami państw członkowskich. Z polskim rządem na takich samych zasadach jak z innymi rządami. Oczywiście nie zapominam nigdy, że jestem komisarzem z Polski i jaki kraj jest moją ojczyzną. […]. – Współpracujemy, tutaj kwestie różnic politycznych, które są, nie ukrywam tego, ale one nie mogą być tutaj decydujące. Współpraca przynajmniej na początku układa się tak, jak powinna się układać – powiedział komisarz zapytany o współpracę z nowym kierownictwem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.