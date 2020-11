Valtra wkracza w świat e-sportu 

Valtra wchodzi w świat e-sportu dzięki własnej drużynie, która w listopadzie 2020 roku rywalizować będzie w nadchodzącym trzecim sezonie Farming Simulator League.

Drużyna składa się z sześciu graczy, którzy dowiedli już swoich umiejętności, trzech z nich zdobyło bowiem drugie miejsce w finale poprzedniego sezonu FSL. Valtra silnie zaznacza swoją obecność w grze już od 2015 roku, a najnowsza seria ciągników firmy, seria G, została równocześnie wprowadzona na rynek w świecie rzeczywistym i dodana w świecie wirtualnym.

– Farming Simulator jest dla nas ważną platformą, dzięki której jesteśmy w stanie docierać do naszych fanów i środowisk spoza sektora rolniczego. Własny zespół rywalizujący w FSL to zwyczajnie kolejny krok w tym kierunku. Esport dynamicznie się rozwija, a gry komputerowe dają interesujące spojrzenie na to, jak doświadczenia wirtualne mogą pomagać w pokonywaniu realnych wyzwań. Zdecydowanie chcemy przodować w eksploracji możliwości, jakie oferują – mówi Pamela Engels, St. Kierownik ds. Komunikacji i Marketingu Cyfrowego Valtra EME.

Zawodnicy tworzący Team Valtra to doświadczeni gracze, którzy mają realną szansę w walce o podium i nagrody, jakie liga oferuje. Skład Team Valtra to:

Malte „Monti” Schünemann

Martin „Martin” Paulsen

Thomas „Scotty” Gottbehöde

Vincent „Hightower” Laatz

Marcel „MrMarcel5” Renke

Marcel „Marc” Rusche

– Cieszymy się na możliwość kontynuowania naszej przygody z Farming Simulator League razem z Valtra w sezonie trzecim. Nasza drużyna składa się z graczy zróżnicowanych pod względem wiedzy i umiejętności, od których zależeć będzie sukces w tym sezonie. Możliwe, że w naszych meczach pokażemy kilka ciekawych zagrywek, więc bądźcie czujni – komentuje Marcel Renke.

Valtra zarządza zespołem we współpracy z fińską organizacją esportową KOVA Esports. KOVA ma siedzibę w środkowej Finlandii, skąd kieruje drużynami rywalizującymi w siedmiu różnych grach, w tym CS:GO, League of Legends i Starcraft 2.

– Farming Simulator League to dla nas nowe wyzwanie i naprawdę nie możemy się doczekać początku nowego sezonu. Chociaż Farming Simulator nie jest najpopularniejszą z gier esportowych, to ma ona stabilne grono fanów i graczy. Współzarządzanie zespołem wraz z Valtra daje interesujące nowe możliwości. Taki model współpracy to coś nowego na fińskiej, a także prawdopodobnie nawet na światowej scenie esportowej – mówi Timo Tarvainen, Dyrektor Naczelny KOVA Esports.

Harmonogram i aktualności Valtra FSL

Sezon 3 Farming Simulator League rozpocznie się 27 listopada w niemieckim mieście Erlangen. Team Valtra weźmie udział w większości rozgrywek odbywających się w ramach sezonu, które ze względu na obecną sytuację będą miały głównie formę wydarzeń online. Finał sezonu odbędzie się w listopadzie 2021 roku na targach Agritechnica w Niemczech.