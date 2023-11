Valtra może mieć teraz nawet 420 koni mechanicznych

12 listopada br. w czasie targów Agritechnica w Hanowerze miała miejsce oficjalna prezentacja najnowszej odsłony największych i najmocniejszych ciągników Valtry, czyli serii S, które produkowane będą w głównej fabryce marki w Finlandii w Suolahti.

Dzięki mocy 280-420 KM, seria S jest największym i najmocniejszym ciągnikiem Valtry, oferującym wysoki moment obrotowy przy niskich obrotach silnika. Silnik AGCO Power o pojemności 8,4l i przekładnia CVT umożliwiają redukcję obrotów o 5% i jak zapewnia producent zmniejszenie zużycia paliwa nawet o 10% w porównaniu z poprzednikiem serii S.

Najnowsza seria S kładzie duży nacisk na komfort, widoczność i inteligentną technologię. Ponadto wprowadzono kilka nowych funkcji i ulepszeń, które wyróżniają serię S szóstej generacji. Nowa konstrukcja, lepszy dostęp, nowa przestronna kabina, zwiększona liczba świateł (wszystkie wykonane w technologii LED) i większa wszechstronność we wszystkich zadaniach to tylko kilka nowości w szóstej generacji ciągników tej serii.

Fabrycznie montowany układ jazdy tyłem TwinTrac i interfejs użytkownika SmartTouch zawsze były popularnymi funkcjami wśród kierowców ciągników serii S. Nowa generacja wprowadza szereg ulepszeń, w tym opcje zawieszenia przedniej osi i kabiny. Ponadto ciągniki Serii S można teraz wyposażyć w kabinę Valtra Skyview i personalizację Valtra Unlimited.

Design szóstej generacja serii S wzorowany był na piątej generacji ciągników Valtra z kilkoma znaczącymi zmianami.

– Seria S szóstej generacji łączy formę i funkcjonalność w nowoczesnym, agresywnym stylu, który przekazuje moc serii S. Eleganckie nachylenie maski zapewnia wyjątkową widoczność z przodu ciągnika. Jako pierwsza w branży, seria S wyposażona jest w zintegrowany moduł oświetlenia, obejmujący światła mijania i drogowe LED, światła do jazdy dziennej LED oraz przednie światła robocze LED bliskiego zasięgu. Zapewnia to wyjątkowo wysoki poziom oświetlenia i nadaje serii S szóstej generacji charakterystyczny wygląd.”. Obecnie dostępnych jest łącznie 16 lamp roboczych, wszystkie w technologii LED. Fani kabin Valtry serii N, T i Q piątej generacji docenią znajomą i ergonomiczną kabinę w serii S, do której wchodzi się po łagodniej nachylonych stopniach niż w jej poprzedniej wersji – mówi Kimmo Wihinen, kierownik Działu Wzornictwa Przemysłowego i Doświadczeń Użytkownika Valtry.

Ponadto nowa seria S oferuje wszystkie zaawansowane technologie, których oczekują rolnicy. Automatyczny system zawracania na uwrociach SmartTurn Valtra uzupełnia autonomiczną jazdę po polu dzięki czterem sposobom zawracania – trybowi częściowego oraz trybom U-turn, Y-turn i K-turn, które pozwalają kierowcy pracować na polu w najbardziej efektywny sposób.

– Nasza dzisiejsza oferta rolnictwa precyzyjnego spełnia większość wymagań klientów, a interfejs użytkownika SmartTouch sprawia, że technologia inteligentnego rolnictwa Valtra jest najłatwiejsza na rynku. Pracujemy nad nowymi funkcjami technologicznymi, z których klienci Valtry będą mogli skorzystać w najbliższej przyszłości” – mówi Johan Grotell, specjalista ds. marketingu produktów.

Na przykład w 2025 r. w ciągnikach serii S planowana jest premiera systemu Tractor Implement Management (TIM) czyli systemu do zarządzania maszynami towarzyszącymi opartego na magistrali Isobus. Dodatkowo Valtra obiecuje, że seria S będzie jednym z najbardziej zrównoważonych ciągników, zarówno pod względem produkcji, jak i wspierania rolników w zrównoważonym rozwoju. Dwie trzecie komponentów ciągników Valtra pochodzi z Finlandii, a ich fabryka wykorzystuje w 100% energię odnawialną. Seria S jest kompatybilna z odnawialnym olejem napędowym i będzie opuszczać fabrykę z odnawialnym olejem napędowym Neste My w zbiorniku.

Tym co jest bardzo charakterystyczne dla Valtry to personalizacja Valtra Unlimited, która stała się w ostatnich latach coraz bardziej popularna i ponad jedna trzecia wszystkich ciągników opuszczających fabrykę Valtra w Suolahti posiada jakąś formę opcji Unlimited.

– Duże gospodarstwa rolne i firmy świadczące usługi rolnicze potrzebują odpowiednich rozwiązań, aby wykonywać zaawansowane, inteligentne zadania rolnicze w możliwie najbardziej efektywny sposób. Valtra Unlimited może zaoferować dokładnie to, czego potrzebuje każda firma, aby gospodarować wydajniej, bardziej ergonomicznie i ze zwiększonym bezpieczeństwem- wyjaśnia Mikko Lehikoinen, wiceprezes Valtra EME ds. marketingu.

Funkcje Valtra Unlimited będą dostępne dla wszystkich modeli serii S szóstej generacji. Nowe ciągniki serii S są dostępne z popularnym centralnym układem smarowania (CLS – Central Lubrication System) i najnowocześniejszym systemem dźwiękowym (w tym Apple CarPlay i Android Auto). Popularny system kamer Unlimited VIEW jest również dostępny w serii S. System ten wykorzystuje kamery zamontowane na ciągniku, wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości oraz zaawansowane algorytmy uczenia maszynowego, aby automatycznie wykrywać obiekty poruszające się przed ciągnikiem i ostrzegać kierowcę, zwiększając bezpieczeństwo w polu i na drodze.

Jeśli zaś chodzi o dostępność nowych modeli to produkcja seryjna zostanie zwiększona w drugim kwartale 2024 r., a pierwszych dostaw w Europie można spodziewać się latem przyszłego roku.

źródło: Valtra