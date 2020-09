Uwaga na burze w większej części kraju

Chociaż sezon burzowy niemal dobiegł końca, jeszcze dziś, przede wszystkim popołudniu i wieczorem musimy przygotować się na wystąpienie burz.

Jak podają Polscy Łowcy Burz, w ciągu dnia w tej części kraju w wyniku nagrzania się powietrza w przyziemnej warstwie troposfery rozwinie się energia CAPE rzędu 500-800 J/kg. Niezbyt dobrze zaznaczająca się liniowa strefa zbieżności wiatru będzie ciągnęła się od Warmii przez Mazowsze po woj. małopolskie i to wzdłuż niej najczęściej będą rozwijały się dość mocno wypiętrzone chmury Cumulonimbus dające lokalne burze. Przeważnie będą tworzyć się niezorganizowane i nietrwałe układy wielokomórkowe powstałe na skutek łączenia się skupisk pojedynczych komórek burzowych.

Największa aktywność burz prognozowana jest na późne popołudnie i wieczór. W pierwszej części nocy prawie wszystkie ośrodki burzowe zanikną. Ze względu na brak wyższych wartości pionowego ścinania wiatru, ich potencjał do wytwarzania groźnych zjawisk towarzyszących będzie mocno ograniczony. Być może w 2-3 przypadkach dojdzie do rozwoju dłużej trwającej komórki stacjonarnej, co może być przyczyną wystąpienia lokalnych podtopień na skutek dużej akumulacji opadów.

Więcej na www.lowcyburz.pl