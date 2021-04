Ursus S.A. publikuje wstępne wyniki finansowe za 2020 rok. To kolejny rok Spółki z dużą stratą

Zarząd Spółki Ursus S.A. podał wstępne wyniki finansowe za 2020 rok i podał je do publicznej wiadomości. Wstępnie strata netto Spółki w 2020 roku wyniosła 55,2 mln zł. To i tak mniej niż rok wcześniej, kiedy to Ursus zanotował straty w wysokości aż 74,6 mln zł.

Zmniejszyły się również przychody ze sprzedaży. Podczas gdy w 2019 roku było to 40,2 mln zł, tak w zeszłym roku już tylko 27,7 mln zł.

Czym Spółka tłumaczy swoje straty finansowe? W komunikacie czytamy m.in. o ograniczeniach epidemicznych wpływających na sprzedaż ciągników i maszyn rolniczych na rynku krajowym.

Zarząd Ursusa tłumaczy też, że w związku z ograniczeniami pojawiły się problemy z dostawą komponentów z Włoch, Turcji a także od dostawców krajowych. W komunikacie czytamy również o sprzedaży w lutym zeszłego roku Dywizji w Opalenicy.