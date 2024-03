Tylko u nas: nie ma chętnych na zakup Ursusa

Choć do rozstrzygnięcia konkursu ofert na sprzedaż Ursus S.A. jeszcze 1 dzień to wczoraj był ostateczny czas na składanie ofert. Według informacji jakie uzyskaliśmy od syndyka masy upadłościowej Ursus S.A. nie wpłynęła żadna oferta.

Mimo iż rozstrzygnięcie powinno nastąpić w czwartek 14 marca br., to już dziś wiemy, że do syndyka masy upadłościowej Ursus S.A. nie trafiła ani jedna oferta, co sprawia, że przetarg będzie powtórzony.

Przypomnijmy, że w obecnym przetargu do kupna za cenę wywoławczą 124.535.881,82 zł był zakład produkcyjny w Dobrym Mieście (woj. warmińsko-mazurskie), obejmujący nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 9 ha. Jest to zakład zajmujący się produkcją maszyn rolniczych.

Ponadto zakład produkcyjny w Lublinie (woj. lubelskie), gdzie nieruchomości zajmują łączną powierzchnię ponad 4 ha, ruchomości w tym m.in.: wycinarki laserowe, prasy zwijające, wypalarka plazmowa, prasy zaginające i zwijające, wyposażenie magazynu wysokiego składowania. Sprzedażą objęty jest również znak towarowy Ursus.

Jaka będzie nowa cena w kolejnym przetargu dowiemy się zapewne w najbliższym czasie, ale pozostaje pytanie czy pomimo na pewno obniżonej ceny znajdzie się nowy nabywca na legendę polskiego przemysłu ciągnikowego.