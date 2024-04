Ursus C-360 to klamot i powinien już trafić do muzeum

Mam kolegę, który użytkując na co dzień swoją “sześćdziesiątkę”, powiedział mi kiedyś: Ursus to klamot i powinien już trafić do muzeum. W pełni się z nim zgadzam.

Odnoszę czasem wrażenie, że mamy w naszym pięknym kraju kult jednostki, a tą jednostką jest Ursus C-360 i jemu podobne. Przeglądając prasę rolniczą i komentarze na różnych forach internetowych, niejednokrotnie można poczytać, jaki to wspaniały ciągnik, jakie możliwości sobą reprezentował i co by było, gdyby teraz uruchomić jego produkcję. Sentyment jeszcze mogę zrozumieć, ale produkcję? A po kiego grzyba? Dla celów muzealnych raczej.

No właśnie, zwiedzając różne muzea techniki i prywatne zbiory kolekcjonerów, możemy zauważyć piękne i błyszczące “sześćdziesiątki”. Dumnie prężą się, pokazując historię polskiej myśli technicznej sprzed lat. Ale zaraz. Jakiej polskiej? Przecież wiadomo, że Ursus C-360 to trochę zmodzona czeska licencja Zetora. A może nie chcemy przyjąć tego do wiadomości?

Pudrowanie trupa, czyli produkować do końca

Nimb niemal świętości, z jaką otaczana jest u nas ta konstrukcja, może naprawdę nieco bawić. Przecież ten szlachetny i uwielbiany Ursus C-360 wywodzi się z ciągnika, który został skonstruowany pod koniec lat 50. ubiegłego wieku. I przypominam, że nie przez naszych inżynierów, tylko radosnych Czechów.

Ursus C-4011, bo to od niego pochodzi przecież cała rodzina, był dobrym ciągnikiem. Dobrym, ale w latach 60. ubiegłego wieku. Późniejsze jego wersje – C-355, C-355M czy w końcu produkowany do 1994 r. C-360 – przypominały na tle nawet zetorowskiej konkurencji pudrowanie trupa. Bo co głównie zmieniono w porównaniu do czeskiego “oryginału”?

Koła: z 18 na 16 calowe. Jednak ten, kto użytkował oba rodzaje kół i zawieszenia, nie zawsze jest przekonany do nowszego rozwiązania. Podobnie jak do nowszego układu kierowniczego,

maskę i tablicę rozdzielczą unowocześniono i mocno uproszczono dla celów masowego klepania na prasach. Same zegary, w podwójnej już roli, można z bidą uznać za bardziej czytelne, ale czy ładniejsze, to nie wiem,

filtr oleju z wirnikowego bąka na wkład wymienny, który na pewno ułatwiał obsługę serwisową, ale bąk ma do dziś swoich zwolenników i trudno im się dziwić,

zwolnicę główną z 55/12 na 56/11 zębową. Co prawda podniosła przełożenie, ale kosztem prędkości jazdy ciągnika,

hamulce, choć tu akurat można uznać, że układ ten poprawiono na bardziej skuteczny,

instalację elektryczną dostosowano do standardów lat 70,

pojedynczy wałek odbioru mocy zastąpiono podwójnym, już dzielonym. Jednak miejsce to z zewnętrznym łożyskiem było źle smarowane, przez co stanowiło newralgiczny punkt, jeśli chodzi o trwałość. Zużyte powierzchnie ułożyskowania powodowały konieczność wymiany obu wałków.

Tych zmian było przez lata jeszcze wiele, ale trudno je uznać za jakieś szczególnie rewolucyjne. Mechanicy mocno na nie narzekali, wspominając, że były często robione na siłę jako projekt racjonalizatorski, bo “czymś się musieli w fabryce wykazać”. A skoro już o samej fabryce…

Jakość ciągników to kpina

Dla tych, którzy nie pamiętają, przypomnę, że wyroby przemysłowe w PRL-u, a szczególnie te z końcówki lat 70. i 80. nie były – oględnie mówiąc – wysokiej jakości. I oczywiście mam tu na myśli także ciągniki z Ursusa. Wyrażenie “robić na akord” w połączeniu z kiepską jakością podzespołów i pozostałych, nawet najdrobniejszych elementów (a nawet farb), miało fatalne skutki.

Nawet ciągniki były robione w systemie “aby za bramę”, a po jej opuszczeniu wiele z nich nadawało się do naprawy, a przynajmniej poprawy. Odpowiedzialne były za to nie tylko bolączki systemu socjalistycznego, ale także zniechęcenie do pracy samych robotników w Ursusie (patrz: historia strajków w PRL-u).

Liczyły się wyśrubowane normy ilościowe, a nie jakość ciągników. Swoje do “jakości” dodawał też mocno zużyty park maszynowy, a na coraz to większy poziom luzów technologicznych części patrzono przez palce.

Każdy z nas jest mechanikiem

Takie ciągniki trafiały w ręce rolników, którzy bardzo często przez dziesiątki lat eksploatacji naprawiali je sami, bo wiadomo, że u nas każdy jest mechanikiem – wystarczy klucz i spawarka. Nie obrażając nikogo, ale takie połatane maszyny mamy w większości do dziś. Tak, “sześćdziesiątka” była prostym technicznie ciągnikiem, ale naprawić też trzeba umieć.

Czy wiecie, jaki jest najbardziej chodliwy podzespół z części zamiennych do tych Ursusów? Oczywiście dźwignia zmiany biegów, bo te lubiły się zakleszczyć, a przełączanie powodowało, że dźwignia pozostawała w rękach. Nie czarujmy się, takich kwiatków ten model ma wiele, a przytoczę jeszcze skomplikowany mechanizm ustalania w podnośnikach hydraulicznych.

Fabrycznie wyregulowany mechanizm był jeszcze znośny i mniej więcej trzymał tolerancję, ale wraz z upływającym czasem kompletnie się rozregulowywał. Te wszystkie współpracujące ze sobą miniaturowe sworznie, dźwigienki, zapadki i zabezpieczenia były koszmarem mechaników. Samodzielne grzebanie w nim tylko pogarszało sprawę. Jeśli podnośnik zaczynał szwankować, to najlepiej było oddać go w całości do wymiany na nowy lub regenerowany w zakładach Archimedes Wrocław.

Z części część jest dobra

Starzenie się i tak już mocno kulejących “sześćdziesiątek” było szczególnie widoczne w latach 2000. i późniejszych. Na rynek części zamiennych weszły do nas wówczas firmy z Dalekiego Wschodu i zaczęło się oszczędzanie na częściach zamiennych. Przyznajcie się sami, kto zawsze, ale to zawsze kupował do swojego ciągnika części wyłącznie uznanych, fabrycznych polskich producentów?

Tak, te były dużo droższe od indyjskich i chińskich, ale też miały wyższą jakość. No i zawsze bez problemów współgrały z innymi kołami. Przykład? Spróbujcie wymienić tylko jedno z kół rozrządu na takie nieznanego producenta. Życzę powodzenia z ustawieniem zapłonu.

W pewnym momencie różnice w cenie strategicznych dla pracy ciągnika części zamiennych wynosiła 60/100 na niekorzyść tych produkowanych u nas. Klienci nie chcieli “przepłacać” i większość z nich wybierała tańsze zamienniki. To dobiło i tak już marną jakość użytkowanych ciągników.

Taki właśnie poszyty i poklepany przez lata pracy jest ciągnik mojego kolegi. Ta akurat sztuka z zewnątrz wygląda znośnie i jeszcze przyciąga wzrok instagramerek. Jednak kolega rolnik wiecznie w nim grzebie i nie dziwię się, że uważa go za klamota, który powinien już dawno trafić do muzeum. Bo powinien.

