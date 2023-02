Unijna dyrektywa nakładająca kary finansowe za emisję gazów może dotyczyć o wiele więcej gospodarstw

Wg informacji opublikowanych przez Euroactiv limit liczby zwierząt gospodarskich na poziomie 150 jednostek dużego inwentarza, powyżej którego gospodarstwa musiałyby przestrzegać unijnej dyrektywy dotyczącej emisji spalin, objąłby nie 13% a 20% gospodarstw Unii Europejskiej.

Uznanie gospodarstw prowadzących hodowlę zwierząt za instalacje przemysłowe budziło od początku kontrowersje rolników. W kwietniu 2022 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek/nowelizację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie emisji przemysłowych, na podstawie której dyrektywą miałyby być objęte gospodarstwa posiadające powyżej 150 DJP. Krytykę ze strony środowiska rolniczego Komisja odpierała twierdząc, że dyrektywa obejmie jedynie 13% gospodarstw rolnych UE. Tymczasem wg informacji, do których dotarł Euroactiv, Komisja opierała się na danych z roku 2016, zgodnie z którymi dyrektywa objęłaby “18% hodowli trzody chlewnej, 15% hodowli drobiu i 10% hodowli bydła, w tym hodowli wołowiny i nabiału, co daje ogólną średnią unijną wynoszącą 13% żywego inwentarza”. Jednak najnowsze dane przedstawione podczas posiedzenia grupy roboczej ds. środowiska Rady UE odnoszące się do roku 2020 wykazują, że “odsetek dotkniętych gospodarstw potroił się do 61% w przypadku trzody chlewnej i 58% w przypadku ferm drobiu. Z drugiej strony bydło rośnie tylko o 2,5% do 12,5%” – podaje Euroactiv. W połączeniu z gospodarstwami mieszanymi daje to średnią unijną na poziomie 20%.

Dla porównania – wskazuje Euroactiv – preferowana przez ministrów rolnictwa państw członkowskich UE wysokość limitu na poziomie 300 DJP dotyczyłaby jedynie 9% gospodarstw.

Po publikacji Euroactiv swoje oburzenie wyraziła Copa-Cogeca: “Ukazuje to ponownie (jakby dotychczasowe argumenty były niewystarczające), że podejście do celów i progów stosowane w strategii „od pola do stołu” jest polityczne, dotkliwe i oderwane od rzeczywistości w terenie. Copa i Cogeca mają nadzieję, że unijni decydenci polityczni poważnie potraktują te nowe dane i ponownie ocenią wniosek Komisji” – czytamy w oświadczeniu organizacji.

Jak słusznie zauważa autorka artykułu w Euroactiv Natasza Foote, dyrektywa nakładająca na gospodarstwa obciążenia finansowe za posiadanie więcej niż 150 DJP ma z założenia dwuletni okres przejściowy, a więc raczej nie wejdzie w życie wcześniej niż w roku 2025, kiedy to dane, na podstawie których zostały sformułowane kontrowersyjne przepisy, będą miały już ponad 10 lat…