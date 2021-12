Unia Ares XM: nowa półzawieszana brona talerzowa w ofercie

Firma Unia Machines wprowadziła niedawno do swojej oferty dużą, półzawieszaną bronę talerzową Ares XM. Maszyna oferowana jest w dwóch szerokościach roboczych 5 oraz 6 metrów i charakteryzuje się m.in. korzystną ceną i szerokimi możliwościami konfiguracji.

Standardowymi elementami roboczymi brony XM są talerze Classic o średnicy 560/4 mm, a za dopłatą możemy je zamienić na eliptyczne talerze do uprawy z dużą ilością materii organicznej Agressive. Niezależne od wybranych talerzy obracają się one na bezobsługowych piastach wymiennych. Zabezpieczenie stanowią sprawdzone już amortyzatory gumowe o unikalnym, trójkątnym kształcę. Rozstaw między rzędami wynosi 80 centymetrów.

Konstrukcję brony talerzowej XM wyróżnia położenie podwozia transportowego pomiędzy sekcją talerzy a wałem. Zapobiega to wpadaniu brony talerzowej w rezonans. Wały również zostały ułożone w przesunięciem OffSet, przez co maszyna nie ma tendencji do kołysania się na boki przy niewielkiej głębokości roboczej. Dzięki zastosowaniu takiej konstrukcji brona może pracować znacznie prędkością przekraczającą 15 km/h. Jak zapewniają przedstawiciele firmy zostało to potwierdzone wielkoobszarowymi testami w warunkach kilku gospodarstw.

Maszyna posiada również możliwość doposażenia w 3 różne narzędzia pracujące przed sekcją talerzową. Pierwszym jest hydraulicznie sterowana włóka wyrównująca, która świetnie sprawdza się w uprawie przedsiewnej. Płytki o szerokości 150 mm zamontowane na sprężynach kruszą i rozdrabniają większe bryły gleby. Regulacja głębokości pracy odbywa się z kabiny ciągnika przy użyciu siłowników hydraulicznych.

Kolejnym narzędziem jest zgrzebło do słomy wyposażenie jest w dwa rzędy sprężystych palców, które równomiernie rozprowadzają słomę po powierzchni pola. Ma to ogromny wpływ na rozwój roślin następczych. Duże ilości słomy zgromadzone w jednym miejscu wolniej ulegają rozkładowi oraz są idealnym środowiskiem ro rozwoju patogenów.

I wreszcie trzecia opcja czyli wał nożowy o średnicy 400 mm, który ma za zadanie wstępnie rozdrobnić resztki pożniwne lub inną materię organiczną znajdującą się na polu. Działa poprzecznie do kierunku uprawy co uzupełnia pracę sekcji talerzowej.

Natomiast elementem wyposażenia standardowego jest sprężyste zgrzebło pracujące przed sekcją wałów, z możliwością ustawienia kąta i punktową regulacją głębokości pracy. Występuje we wszystkich maszynach wyposażonych w pojedyncze wały

Sam układ jezdny wyposażony jest w szerokie koła 480/45-17 i hamulec pneumatyczny, który zapewniać ma bezpieczny transport i minimalizuje ugniatanie gleby na uwrociach pola. Aby ułatwić manewrowanie po polu maszyna standardowo wyposażona jest w oś półzawieszenia, przez co nie występuje możliwość kolizji z dyszla z kołami ciągnika.

Bronę można także wyposażyć w szereg wałów dogniatających, zarówno pojedynczych jak i podwójnych. Standardowo maszyna wyposażona jest w wał rurowy o średnicy 600 mm. Za dopłatą można go wymienić na wał daszkowy, ceownikowy lub teownikowy. Wały za dopłatą występują również w wersji podwójnej, zachodzącej na siebie.

Ceny katalogowe wersji o szerokości 5 m zaczynają się od 97,9 tys. zł netto a maszyna o szerokości 6 m to koszt 110,9 tys. zł netto.