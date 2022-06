Ukraińcy będą mieli problem z przechowaniem zebranego w tym sezonie zboża. Pomoże UE?

Minister rolnictwa Ukrainy stwierdził, że Ukraina w wyniku działań wojennych utraciła ok. 15 mln ton zdolności do magazynowania zbóż, co potencjalnie stanowić będzie ogromny problem podczas żniw. Wezwał jednocześnie kraje europejskie do pomocy w magazynowaniu zbóż z jego kraju.

Jak zatem poradzić sobie z kryzysem dotyczącym przechowywania ziarna w okresie wojny? Na to pytanie eksperci szukali odpowiedzi podczas Forum Magazynowego Zboża ELEWATOR.

Według opinii wygłoszonej przez jednego z nich, Anatolija Kupriewycza, Ukraina powinna postawić na mniejsze instalacje zlokalizowane w obrębie gospodarstw kosztem ogromnych elewatorów zbożowych. Po pierwsze ze względu na to, że zniszczenie mniejszego elewatora to mniejsze straty. Po drugie zaś daje to plantatorom możliwość przechowywania i sprzedaży zbóż za wyższą cenę.

Kolejny pomysł to produkcja bioetanolu ze słabej jakości zbóż, która pozwoli w pewnym stopniu na przeciwdziałanie skutkom kryzysu paliwowego. Zdaniem Kupriewycza obydwa rozwiązania są z powodzeniem stosowane w USA i warto byłoby je zaimplementować na Ukrainie.

Obecnie zdolność przechowywania zbóż przez Ukrainę szacowana jest na ok. 50-60 mln ton.

Tymczasem rządy państw UE rozważą udostępnienie Ukrainie takich tymczasowych magazynów – w efekcie powinno to znacząco pomóc w zachowaniu zbiorów i zabezpieczeniu przyszłych dostaw zboża na rynki światowe.