Ukraina liberalizuje obrót gruntami rolnymi. Kto będzie mógł kupić tam ziemię i ile będzie kosztowała?

– 28 kwietnia 2020 r. prezydent Wołodymyr Zelenski podpisał ustawę „O zmianie niektórych ukraińskich ustaw o warunkach obrotu gruntami rolnymi”, która wprowadziła rynek gruntów w Ukrainie od 1 lipca 2021 r. Ustawa przewiduje stopniową otwieranie obrotu: od 1 lipca 2021 r. tylko obywatele Ukrainy będą mogli nabywać grunty z limitem 100 hektarów. W drugim etapie, od 1 stycznia 2023 r. będzie można kupować do 10 000 hektarów i do obrotu dopuszczone będą również podmioty prawne – informuje portal edialog.media.

Według analityków, handlowi ziemią od lipca br. towarzyszy wiele niewiadomoych; przewidują, że osoby fizyczne, które mają uczestniczyć w pierwszym etapie obrotu, mogą podchodzić do inwestycji emocjonalnie, a tym samym zmieniać swoje decyzje. Wyrażają też obawy, że dochodzić będzie do spekulacji i transakcji na tzw. słupy (zgodnie z ustawą, do 1 stycznia 2024 ziemię będą mogli kupować tylko Ukraińcy).

Według opinii Natalii Belousovej, redaktor naczelnej portalu AgroPolit, w ciągu 1-2 lat od otwarcia handlu ziemią sprzedanych zostanie zaledwie 10 proc. gruntów, czyli ok. 2 mln ha.

Sami Ukraińcy w większości nie czują się kompetentni w ocenie wartości gruntów; tak w badaniach odpowiedziało 78 proc. ankietowanych. Pozostałe 22 proc. wyraziło swoją opinię, jednak rozstrzał kwot sięgał od 1 tys. do 1 mln UAH.