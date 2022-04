Ukraina będzie eksportować więcej towarów rolnych przez Litwę

Zgodnie z wcześniejszymi umowami dwustronnymi Minister Rolnictwa Republiki Litewskiej Kestutis Navikas złożył wczoraj wizytę w Kijowie i spotkał się tam z ministrem polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy Mykołą Solskim w sprawie eksportu towarów rolnych za pośrednictwem Litwy.

W delegacji litewskiej przy Ministerstwie Polityki Agrarnej i Żywności Ukrainy znaleźli się także Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Litewskiej na Ukrainie Valdemaras Sarapinas, Doradca ministra Daivarasa Rybakovasa, Zastępca Attache Obrony Ambasady Republiki Litewskiej Tomas Matas.

Mykoła Solski wyraził wielką wdzięczność wszystkim Ukraińcom za wszechstronną pomoc udzielaną przez Republikę Litewską od pierwszych dni rosyjskiej agresji na Ukrainę, w szczególności za wsparcie sektora rolno-przemysłowego naszego kraju.

-Litwa odpowiedziała na wezwanie przywódców naszego kraju do przeciwstawienia się rosyjskiej inwazji i nadal wspiera Ukrainę w sferze wojskowej, politycznej, gospodarczej i humanitarnej, co jest trudne do przecenienia – powiedział Mykoła Solski.

Z kolei litewski minister rolnictwa zaznaczył, że rząd litewski planuje nadal udzielać Ukrainie wszechstronnego wsparcia, w szczególności w dziedzinie, za którą jest osobiście odpowiedzialny.

Głównym tematem spotkania ministrów Ukrainy i Litwy było wykorzystanie możliwości logistycznych Republiki Litewskiej dla eksportu ukraińskiego zboża na tradycyjne rynki ukraińskich produktów rolnych w Afryce, Azji i na Bliskim Wschodzie.

Minister Kestutisa Navikas zauważył, że ​​litewski Urząd Transportu pracuje obecnie nad wysłaniem w najbliższym czasie z Ukrainy testowego pociągu o masie 2000 ton, co oczywiście jest niewystarczające, ale będzie pierwszym krokiem w realizacji globalnego projektu.

Strona litewska zapewniła również, że udzieli pełnego wsparcia Ukrainie w jej europejskich aspiracjach integracyjnych. W tym kontekście minister Kestutisa Navikas podkreślił, że osobiście ułatwi konsultacje z kolegami europejskimi w sprawie pomocy metodycznej w przyspieszeniu niezbędnych procedur przystąpienia Ukrainy do UE, w szczególności w dziedzinie rolnictwa.