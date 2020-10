Trzoda chlewna: Wyzwania dla nowego kierownictwa resortu rolnictwa

Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej opracował tzw. ,,rolniczą siódemkę”, czyli zbiór wyzwań dla nowego resortu rolnictwa i polskiego sektora trzody chlewnej.

Zdaniem KZP–PTCH najpilniejszym aktualnie wyzwanie jest walka z ASF. Hodowcy pilnie potrzebują nowego i skuteczniejszego planu walki z zarazą.

– Głównymi elementami tego planu jest ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa w populacji dzików, likwidacja gospodarstw za rekompensatą, które nie wprowadziły wymaganych standardów bioasekuracji, poprawa biologicznego zabezpieczenia gospodarstw. Hodowcy postulują by do sztabów kryzysowych wprowadzić reprezentantów środowisk hodowców oraz wprowadzić rekompensaty cenowe dla producentów ze stref niebieskich. Ostatnim elementem jest wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej oraz generalnie zapewnienie w budżecie niezbędnych środków finansowych na walkę z ASF – mówi Aleksander Dargiewicz, prezes zarządu KZP – PTCH.

Jak podkreśla Dargiewicz olbrzymim problemem z jakim zmagają się hodowcy to bariery prawne dla zrównoważonego rozwoju sektora. Chodzi zwłaszcza o dostęp do ziemi rolniczej i utrzymanie dzierżaw z KOWR, wyznaczenie obszarów pod rozwój produkcji zwierzęcej oraz zniesienie nieuzasadnionego wymogu posiadania 70% gruntów pod nawożenie gnojowicą.

– W szerszej perspektywie to wypracowanie racjonalnych i możliwych do spełnienia zasad wprowadzania Zielonego ładu. Warto byłoby także uprościć procedury uzyskiwania pozwoleń budowlanych i generalnie ograniczyć biurokrację i nadmierny formalizm prawny i sprawozdawczy – dodaje prezes KZP–PTCH.

Hodowcy postulują wprowadzenie cyfrowego systemu obrotu lekami i zwierzętami co umożliwi kontrolę chorób i szybką wymianę danych między uczestnikami łańcucha dostaw. To z kolei poprawi transparentność w łańcuchu dostaw.

Zdaniem KZP – PTCH wprowadzenie tych rozwiązań umożliwi redukcję zużycia leków, kosztów gromadzenia danych i nakładów pracy. W szerszej perspektywie ministerstwo powinno wprowadzić rozwiązania wspierające ograniczanie oporności na substancje przeciwbakteryjne.

Sporą bolączkę są rozliczenia za sprzedane zwierzęta. Hodowcy liczą na ustalanie krajowej ceny bazowej (referencyjnej) na tydzień do przodu, a także na to że klasyfikacja poubojowa dokonywana będzie przez niezależny podmiot. Według producentów trzody chlewnej do klasyfikacji powinno zostać wprowadzone nowe równanie regresji uwzględniające udoskonalone genotypy świń.

Poniżej przedstawiamy Szczegółowy zestaw wyzwań tych pilnych i długoterminowych jakie stawiają przed nowych kierownictwem resortu rolnictwa producenci trzody chlewnej

Rolnicza Siódemka

ASF – nowy, skuteczniejszy plan walki z zarazą

Ograniczenie rozprzestrzeniania wirusa w populacji dzików

Likwidacja za rekompensatą gospodarstw, które nie wprowadziły wymaganych standardów bioasekuracji

Poprawa biologicznego zabezpieczenia gospodarstw

Wprowadzenie reprezentantów producentów świń do sztabów kryzysowych

Wzmocnienie kadrowe i finansowe Inspekcji Weterynaryjnej

Wprowadzenie rekompensat cenowych dla producentów ze stref niebieskich

Zapewnienie w budżecie niezbędnych środków finansowych na walkę z ASF

Zniesienie barier prawnych dla zrównoważonego rozwoju sektora

Dostęp do ziemi rolniczej i utrzymanie dzierżaw z KOWR

Wyznaczenie obszarów pod rozwój produkcji zwierzęcej

Zniesienie nieuzasadnionego wymogu posiadania 70% gruntów pod nawożenie gnojowicą

Uproszczenie procedur uzyskiwania pozwoleń budowlanych

Ograniczenie biurokracji i nadmiernego formalizmu prawnego i sprawozdawczości

Wypracowanie racjonalnych i możliwych do spełnienia zasad wprowadzania Zielonego ładu

Cyfrowy system obrotu lekami i zwierzętami, kontroli chorób

Szybka wymiana danych między uczestnikami łańcucha dostaw

Poprawa transparentności w łańcuchu dostaw

Wprowadzenie rozwiązań umożliwiających redukcję zużycia leków, kosztów gromadzenia danych i nakładów pracy

Wprowadzenie rozwiązań wspierających ograniczanie oporności na substancje przeciwbakteryjne

Rozliczenia za sprzedane zwierzęta

Ustalanie krajowej ceny bazowej (referencyjnej) na tydzień do przodu

Klasyfikacja poubojowa dokonywana przez niezależny podmiot

Wprowadzenie do klasyfikacji nowego równania regresji uwzględniającego udoskonalone genotypy świń

Rozpowszechnienie systemów jakościowych produkcji

Poprawa kontroli całego procesu produkcyjnego od pola do stołu

Wprowadzenie rozwiązań wspierających poprawę dobrostanu zwierząt

Wprowadzenie rozwiązań wspierających ograniczanie niekorzystnego oddziaływania sektora na środowisko

Wprowadzenie rozwiązań wspierających ochronę klimatu i dążenie do zerowego śladu węglowego sektora

Podniesienie profesjonalizmu w całym łańcuchu dostaw

Zróżnicowanie oferty o produkty lokalne

Budowa jednolitego i współpracującego środowiska rolniczego oraz zwiększanie poziomu kompetencji

Wspieranie działań integrujących różne środowiska i organizacje rolnicze i promujących ich współpracę

Wprowadzane rozwiązań zwiększających dostęp do najnowszej wiedzy w zakresie produkcji rolnej

Wprowadzanie rozwiązań promujących współpracę sektora produkcji rolnej z sektorem przetwórczym

Aktywne kształtowanie pozytywnego wizerunku sektora rolnego i produkcji zwierzęcej