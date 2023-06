Telus o zakazie importu zbóż z Ukrainy: Dobra informacja, chociaż nie jest tak, jak myśmy apelowali

Chociaż oficjalnej decyzji Komisji Europejskiej o zakazie importu zbóż przez kraje przyfrontowe jeszcze nie ma, to minister Telus poinformował, że Ministerstwo Rolnictwa dysponuje już informacją potwierdzającą, że tenże zakaz zostanie dziś powzięty.

– Po pierwsze jak już na pewno wiecie państwo, dzisiaj jeszcze nie jest zatwierdzone i nie opublikowane, ale już mamy informacje, że Komisja Europejska przedłuży zakaz wwozu 4 zbóż do krajów przygranicznych, w tym Polski. To jest dobra informacja, chociaż nie jest tak, jak myśmy apelowali, myśmy chcieli do końca roku. Jest to na tą chwilę do 15 września, no ale myślę, że jest to czas na to, żeby rozmawiać z Unią Europejską, Komisją Europejską, żeby negocjować, żeby ten zakres był również dłużej. Myślę, że będziemy nad tym w jakimś stopniu pracować, ale to jest dobra informacja. Druga dobra informacja to jest to, że jeżeli zostanie opublikowane, mamy nadzieję, że dziś zostanie opublikowane, to że od jutra nie będzie można również przewozić tego zboża które były kontrakty sprzed 2. maja – poinformował podczas konferencji minister Telus.

Następnie minister zapewnił, że polski rząd wraz z koalicją państw przyfrontowych będzie lobbował, aby zakaz był bardziej elastyczny jeśli chodzi o produkty; aby dokładać do niego kolejne lub rezygnować, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Następnie Telus poinformował o zgodzie KE na dopłaty do kredytów oraz na dopłaty do zbóż. Poinformował także, że co najmniej do końca roku będzie funkcjonował program wsparcia dla hodowców trzody chlewnej na terenach dotkniętych ASF.

Minister wyliczył także że w okresie od marca do maja z Polski wyeksportowano dużo ponad 3 mln ton zbóż.