“Technologia Frankensteina” czy ratunek dla ludzkości? Sztuczne mięso wkracza do Europy 

W Europie złożony został pierwszy wniosek o zatwierdzenie produkcji mięsa z wyhodowanych komórek zwierzęcych. Zrobiła to izraelska firma Aleph Farms w Szwajcarii.

Aleph Farms, izraelski start-up, w lipcu tego roku złożył w Szwajcarii do Federalnego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii wniosek o dopuszczenie do obrotu mięsa uzyskiwanego laboratoryjnie z hodowanych komórek zwierzęcych – informuje portal Trendingtopics.eu . Stało się to zaledwie kilka tygodni po otrzymaniu przez dwie firmy w USA zgody na produkcję tego typu żywności.

Mięso laboratoryjne, zwane również mięsem syntetycznym, hodowlanym, sztucznym lub mięsem in vitro, to produkt uzyskiwany poprzez pobranie zwierzęcych komórek mięśniowych, które następnie umieszcza się w bioreaktorze i karmi się białkiem w celu stymulacji wzrostu tkanki. ONZ-towski Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu w swoim najnowszym raporcie ocenia, że mięso laboratoryjne jako kluczową technologię, która może pomóc w znacznym zmniejszeniu bezpośredniej emisji gazów cieplarnianych z produkcji żywności do 2030 r. – czytamy na portalu Euractiv

Procedura uzyskiwania zgody szwajcarskiego FSVO może trwać 12 miesięcy. Aby produkty z mięsa wyhodowanego laboratoryjnie mogły zostać wprowadzone do obrotu handlowego na terenie UE, muszą zostać zaakceptowane jako “nowa żywność” przez Parlament Europejski i Radę oraz zostać umieszczone w wykazie nowej żywności przez Komisję Europejską (czytaj tutaj ).

Sprzeciw wobec wprowadzania sztucznego mięsa zgłosił już austriacki minister rolnictwa Norbert Totschnig.

– „Mięso laboratoryjne z fabryki, które jest hodowane w sterylnych warunkach ze sztucznymi dodatkami i energią, nie ma nic wspólnego z mięsem naturalnym” – powiedział Totschnig cytowany przez portal Puls24 . Austriacki minister wezwał UE do podjęcia debaty na ten temat, pod kątem bezpieczeństwa takiej żywności dla ludzi, ale też wolności wyboru.

– „Potrzebujemy jasnego oznakowania, aby konsumenci mogli wyraźnie zobaczyć, czy jest to sztuczna tkanka komórkowa z laboratorium, czy naturalna żywność. Chcę wolności wyboru i przejrzystości dla konsumentów. Mięso musi pozostać mięsem, tak jak to słowo mleko może być używane tylko do mleka naturalnego” – stwierdził minister Totschnig.

Oczywiste jest, że “żywność” wyprodukowana w laboratorium budzi sprzeciw rolników. Cytowany przez Puls24 prezes Austriackiego Związku Rolników Georg Strasser nazywa technologię pozyskiwania takiego mięsa “technologią Frankensteina”:

– “Mięso laboratoryjne jest hodowane z komórek żywych zwierząt i krwi nienarodzonych cieląt w bioreaktorach ze sztuczną pożywką: „Ta technologia Frankensteina musi zostać dokładnie sprawdzona pod kątem jej wpływu na zdrowie ludzi i środowisko” – mówi Georg Strasser. Jeśli zdrowa, naturalna żywność, którą rolnicy produkują przez 365 dni w roku zostanie zastąpiona przemysłowym produktem laboratoryjnym, skorzysta z tego tylko kilka międzynarodowych korporacji, od których zostanie uzależnione bezpieczeństwo żywnościowe – stwierdza prezes Bauerbundu.