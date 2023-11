Pierwsza w UE karma dla zwierząt z mięsa laboratoryjnego 

Czeski start-up Bene Meat, jako pierwszy producent w UE, uzyskał zgodę Komisji Europejskiej na wprowadzenie do obrotu karmy dla zwierząt pochodzącej z mięsa laboratoryjnego.

O sprawie informują FoodFakty. Bene Meat to czeski start-up uruchomiony w r. 2020, będący własnością czeskiego producenta wyrobów medycznych grupy BTL. Po uzyskaniu zgody KE na sprzedaż karmy dla zwierząt z mięsa wyhodowanego w laboratorium, planuje zwiększyć produkcję do kilku ton w przyszłym roku. Jednak jednym z głównych celów firmy jest produkcja mięsa przeznaczonego do spożycia przez ludzi.

Z zezwolenia dla Bene Meat cieszy się wegańska organizacja ProVeg International. Jak czytamy na stronie tej organizacji, “ProVeg International to organizacja zwiększająca świadomość żywności, której celem jest przekształcenie światowego systemu żywnościowego poprzez zastąpienie do 2040 roku 50% produktów pochodzenia zwierzęcego na całym świecie żywnością pochodzenia roślinnego i uprawnego”.