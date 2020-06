Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla rolników

Jednostki certyfikujące w rolnictwie ekologicznym ze względu na pandemię koronawirusa wnioskują do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przesunięcie terminu przeprowadzania kontroli na miejscu w gospodarstwach ekologicznych oraz terminu przekazywania do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wykazu producentów ekologicznych do 31 grudnia 2020 r.

Samorząd rolniczy jest przeciwny zmianie terminów przekazywania do ARiMR „Wykazu producentów ekologicznych”. Jak podkreślają izby rolnicze przesuniecie terminu przekazywania przez jednostki certyfikujące do ARiMR wykazu gospodarstw ekologicznych rodzi dla rolników bardzo poważne konsekwencje w postaci wykluczenia ich z możliwości otrzymania zaliczkowych płatności za 2020 r.

– Zaliczki stanowią ogromną i wyczekiwaną pomoc dla rolników, szczególnie w tym trudnym roku, kiedy spodziewane jest zagrożenie suszą i kryzysem gospodarczym. Takie rozwiązanie jest nie do przyjęcia dla środowiska rolników – uzasadnia Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Samuel Skrzysz