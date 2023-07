Zmiany w dopłatach dla gospodarstw ekologicznych

Ministerstwo Rolnictwa zaproponowało zmiany prawne, które ułatwią rolnikom ekologicznym posiadającym zwierzęta hodowlane skorzystanie z dopłat z WPR 2023-2027.

Obecnie rolnicy realizujący zobowiązania ekologiczne i posiadający jednocześnie zwierzęta mogą ubiegać się o płatności ekologiczne w ramach Pakietu 13. “Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą”, Pakietu 7. “Uprawy paszowe na gruntach ornych” oraz Pakietu 8. “Trwałe użytki zielone”. Rolnicy otrzymują płatności do takiej powierzchni do jakiej „starczy” im zwierząt i dla której jest zapewniona minimalna obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP/ha – czytamy w ocenie skutków regulacji projektu rozporządzenia w sprawie płatności ekologicznych.

Zmiana w ramach Pakietu 13. będzie polegała na obniżeniu z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha minimalnego poziomu obsady zwierząt jaki jest wymagany przy ubieganiu się o premię.

Zmiana w ramach Pakietu 7. oraz Pakietu 8. będzie polegała na obniżeniu z 0,5 do 0,3 współczynnika jaki jest stosowany do określania maksymalnej powierzchni do jakiej będzie można przyznać płatności ekologiczne. Tę powierzchnię wylicza się dzieląc liczbę posiadanych przez rolnika zwierząt przeliczonych na DJP przez współczynnik – obecnie 0,5 a docelowo właśnie przez 0,3.

Proponowane zmiany dotyczą też możliwości wykorzystania gruntów, o czym mówi § 46. projektu rozporządzenia:

“W przypadku gdy w 2023 r. część powierzchni gruntu objętego zobowiązaniem ekologicznym zostanie wykorzystana przez rolnika na potrzeby wypełnienia normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska GAEC 8 (…) w zakresie minimalnego udziału powierzchni użytków rolnych wykorzystanej na elementy lub obszary nieprodukcyjne, rozumiane jako grunty ugorowane, na których nie są stosowane środki ochrony roślin oraz nie jest prowadzona działalność rolnicza, w tym nie są prowadzone wypas i koszenie, w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca, a które zostały w 2023 r. wykorzystane do uprawy roślin, z wyłączeniem kukurydzy, soi i zagajników o krótkiej rotacji (…) do takiego gruntu są przyznawane płatności ekologiczne za 2023 r.”.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, oczekiwanym efektem proponowanej zmiany będzie zwiększenie dostępności premii za prowadzenie zrównoważonej produkcji roślinno-zwierzęcej. Za projekt odpowiedzialny jest podsekretarz stanu Krzysztof Ciecióra, a merytoryczny nadzór nad projektem sprawuje naczelnik Wydziału Płatności Ekologicznych i Dobrostanu Zwierząt Departamentu Płatności Bezpośrednich Beata Kowalczyk.