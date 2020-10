Tak Agrounia witała dzisiaj nowego ministra rolnictwa

Nie milkną echa tzw. piątki dla zwierząt. Na jutro zapowiadane są ogólnopolskie protesty, zaś dziś nowy minister rolnictwa Grzegorz Puda został przywitany przez działaczy zaangażowanych w organizację protestów przeciwko tej szkodliwej dla polskiego rolnictwa ustawie.

– (Dzisiejszy protest zorganizowano) przeciwko powołaniu nowego ministra rolnictwa, który tak naprawdę jest powołany po to, aby to rolnictwo zniszczyć […]. Ta słoma symbolizuje zamknięte drzwi dla takich ludzi, a widać, że Jarosław Kaczyński gra teraz w taką grę va banque i dzisiaj sprawdza, na ile może sobie pozwolić jeśli chodzi o rolnictwo. Pozwala sobie na bardzo dużo, ale nie ma i nie będzie na to naszej zgody […]. Ministra (Ardanowskiego, przyp. red.) zapamiętamy po tym jak skończył; potrafił jasno opowiedzieć się przeciwko dyscyplinie partyjnej i z tego będziemy go też pamiętać […] – mówił Michał Kołodziejczak, lider Agrounii.

– […] Nigdy nie spotkaliśmy się z taką butą i arogancją. Jeżeli w senacie podczas kulturalnych rozmów słyszymy z ust obecnego, nowego ministra Pudy, że rolnicy to barbarzyńcy, że jesteśmy ludźmi, którzy znęcają się nad zwierzętami… Na to zgody nie będzie […]. To jest jedyny minister rolnictwa w historii naszego kraju, który nie jest rolnikiem […] – dodawał Marek Miśko.

– Dzisiaj mamy już potwierdzonych około stu blokad w naszym kraju. Będzie ich naprawdę dużo i nie będzie województwa, w którym nie będzie przynajmniej kilku blokad […] – mówił Kołodziejczak odnosząc się do zapowiadanych na jutro protestów.