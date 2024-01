Kolejne organizacje dołączają do protestu rolników. Co z Agrounią?

NSZZ “Solidarność” RI, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowy Związek Plantatorów Buraka Cukrowego, ZZR “Korona” czy Oszukana Wieś. To tylko niektóre organizacje wyrażające poparcie i udział w ogólnopolskim proteście rolników 24 stycznia.

O motywacjach rolniczej “Solidarności” i KRIR już pisaliśmy. Teraz udział w proteście deklarują kolejne organizacje. Członkowie ZZR “Korona” zgłosili już blokady dróg w woj. podlaskim, a także wesprą inne blokady.

– Związek Zawodowy Rolnictwa “Korona” protestować będzie nie tylko przeciwko szkodliwym pomysłom płynącym z Unii Europejskiej, ale także przeciwko opieszałości Komisji Europejskiej, która przez 8 miesięcy nie wydaje decyzji ws. zgody na dopłaty do transportu zbóż i rzepaku do portów bałtyckich, przewidzianej w rozporządzeniu rady ministrów notyfikowanym jeszcze w kwietniu ubr. – czytamy w komunikacie ZZR “Korona”.

Związek wskazuje na kolejne postulaty, w tym m.in. wznowienie programu “Locha plus”, wyrównanie strat w związku z ASF w 2022 roku, dopłaty dla firm skupujących zboże, obniżenie stawek VAT na nawozy i ŚOR czy uregulowanie kwestii szkód wyrządzanych przez dzikie zwierzęta.

Plantatorzy buraków cukrowych domagają się wprowadzenia ceł na cukier importowany z Ukrainy i wskazują, że import cukru w roku gospodarczym 2022/2023 wzrósł 20-krotnie, a w kolejnym może wzrosnąć nawet 35-krotnie.

Oszukana Wieś mobilizuje rolników z Lubelszczyzny; przejazd ciągnikami w Zamościu zaplanowany jest w godz. 11.30-14. Rolnicy z okolic Hrubieszowa mobilizowani są na godz. 11 w Czerniczynie.

W proteście wezmą udział także rolnicy zrzeszeni w Agrounii. – Na pewno rolnicy z Agrounii będą [na proteście, red.]. Ja widzę też, co się dzieje. Dokładnie rok temu robiliśmy protest w Chełmie, dokładnie na podobne tematy. Wtedy nie było widać zaangażowania organizacji, które są gdzieś często powiązane politycznie z obecną opozycją – powiedział nam przewodniczący Agrounii a także wicepremier Michał Kołodziejczak.

Na stwierdzenie, że protest wymierzony jest w dużej mierze przeciwko polityce Unii Europejskiej Michał Kołodziejczak stwierdził, że postulaty są bardzo słuszne i że nie dziwi się, że “ludzie są wkurzeni”.

– To co wyrabia Komisja Europejska to trzeba zwrócić uwagę, że muszą zmienić podejście do rolnictwa. Uczestniczyć w protestach będziemy, nie robimy tego pod własnym szyldem, ale pomagamy innym w organizacji. Będą dwa lub trzy protesty organizowane przez Agrounię – mówił z kolei Andrzej Waszczuk, działacz Agrounii z Lubelszczyzny.