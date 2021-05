System oprysku punktowego Amazone SmartSpraying w praktyce

W sezonie wiosennym 2021 roku firma Amazone rozpocznie praktyczne stosowanie polowego opryskiwacza zaczepianego UX 5201 SmartSprayer o szerokości roboczej 36 metrów. W życiu codziennym dużego gospodarstwa rolnego precyzyjna aplikacja herbicydów dolistnych „zielonych na zielonym” odbywa się w czasie rzeczywistym.

Technologia kamer firmy Bosch wykrywa chwasty w kulturach uprawianych rzędowo, a system xarvio™ (ADE) firmy BASF Digital Farming Solutions decyduje o zastosowaniu środka ochrony roślin. Aplikacja herbicydów doglebowych na całej powierzchni z dodatkowego zbiornika jest również możliwa w systemie 2-liniowym w tym samym przejeździe. Poprzednie testy polowe wykazały, że ta technologia zmniejsza użycie herbicydów do indywidualnych zabiegów nawet o 90%, w zależności od ilości chwastów i warunków polowych. Tegoroczne rozległe testy polowe buraków cukrowych, kukurydzy i rzepaku dodatkowo potwierdzi zalety tej technologii.

Nowo opracowana, zaawansowana technologicznie belka polowa w praktyczny sposób zintegrowała kamerę i moduły świetlne i zapewnia precyzyjną aplikację punktową dzięki aktywnemu prowadzeniu belki polowej ContourControl i unikalnemu na rynku aktywnemu tłumieniu drgań SwingStop. Połączenie indywidualnie przełączanych zaworów modulacji częstotliwości impulsów (PWFM) i specjalnie dobranych rozpylaczy punktowych Agrotop z rozstawem co 25 cm zapewnia precyzyjną aplikację punktową i maksymalne oszczędności przy prędkości roboczej do 12 km/h.

System identyfikacji obrazu firmy Bosch rozpoznaje istniejące chwasty w ciągu milisekund na bardzo wczesnym etapie wzrostu w celu aplikacji herbicydów na docelową powierzchnię z dużą precyzją i wydajnością. Specjalnie opracowana technologia oświetlenia LED zapewnia wsparcie w trudnych warunkach oświetleniowych, takich jak zacienienie oraz w nocy. Kolejną zaletą zintegrowanego rozwiązania SmartSprayer jest jego przewaga nad satelitami i dronami, ponieważ rośliny są rozpoznawane z milimetrową dokładnością i umożliwia aplikację w czasie rzeczywistym.

Najlepsze ustawienia dla danego pola i zalecana mieszanka herbicydów do zastosowania z systemem SmartSpraying są oparte na zaawansowanej technologii systemu xarvio™ (ADE) firmy BASF Digital Farming. W tym procesie różne parametry, takie jak uprawiana kultura, rodzaj chwastów i warunki pogodowe są automatycznie pobierane z FIELD MANAGER xarvio™, przetwarzane na decyzje i przekazywane do systemu SmartSpraying zgodnie z dobrą praktyką zawodową zintegrowanej ochrony roślin. Gwarantuje to, że aplikacja herbicydu odbędzie się we właściwym miejscu, we właściwym czasie i z odpowiednią intensywnością.

Firma Amazone wraz z firmami Bosch i BASF Digital Farming przeprowadziła szereg badań i dzięki połączeniu interdyscyplinarnych metod wdrożyła je w ceniony produkt. W nadchodzących latach stopniowo na rynek wprowadzana będzie pionierska technologia SmartSprayer, która jest wyjątkowa w skali światowej pod względem możliwości technicznych i podejścia systemowego.

Źródło: Amazone