Nowa odsłona siewnika Cirrus, jeszcze większa Pantera i wiele więcej. Nowości Amazone na Agritechnice (video)

Niemiecka firma Amazone na tegoroczne targi Agritechnica w Hanowerze przygotowała aż 24 nowości produktowe. Jest to więc ogromna liczba, ale my skupimy się tutaj na tych, które mogą najbardziej zainteresować polskich rolników.

Jedną z największych i to dosłownie nowości, jakie można było oglądać na stoisku firmy, jest z pewnością nowa odsłona wielkopowierzchniowego siewnika Cirrus oznaczonego symbolem 9004 2C Grand. Maszyna o szerokości roboczej 9 m i dzielonym zbiornikiem o pojemności 5600 l jest wyposażona w nową głowicę rozdzielającą za pomocą której materiał siewny jest dostarczany do redlic wysiewających. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest, aby każda redlica wysiewająca była oddzielną sekcją, co umożliwia zakładanie ścieżek technologicznych niezależnie czy będą zakładane w systemie symetrycznym czy asymetrycznym, czy też w dowolnych szerokościach pod posiadane maszyny typu opryskiwacz lub rozsiewacz.

Ciekawą innowację zastosowano również w dobrze znanym rolnikom siewniku Precea. Tą innowacją jest system FertiSpot pozwalający odkładać nawóz pod rośliną. System ten pozwala maksymalnie wydajnie dozować nawóz i na początku dotyczył głównie kukurydzy, ale ze względu na rozpowszechnienie się siewu punktowego również w innych uprawach został on udoskonalony i dzięki temu, że porcja nawozu może być teraz umieszczana w sposób zsynchronizowany między nasionami, system umożliwia uzyskanie dużych koncentracji nawozu, chroniąc jednocześnie wrażliwe uprawy (np. burak cukrowy) przed wypaleniem. Sam system pozwala również na oszczędności sięgające 45 proc. nawozu i to operator może decydować, w którym miejscu ma on zostać wysiany.

Dodatkowo firma pokazała największą przyczepianą wersję siewnika Precea 12000 TCC, z 12 metrową ramą, co daje 18 rzędów w rozstawie 75 cm. Istotną nowością w tej maszynie jest również to, że obecnie zbiorniki na nasiona na poszczególnych sekcjach wysiewających zostały zastąpione jednym centralnym zbiornikiem z którego nasiona są podawane do sekcji wysiewających.

Firma Amazone zadbała również o nowości w swojej gamie opryskiwaczy samojezdnych. Z tego powodu do grona samojezdnych opryskiwaczy polowych Amazone Pantera dołączył największy obecnie model, czyli Pantera 7004 legitymująca się pojemnością zbiornika na poziomie 7000 l. Jednakże nie tylko wielkość wyróżnia nowy opryskiwacz, gdyż w przeciwieństwie do mniejszych braci w największym opryskiwaczu zastosowano nieco inne podwozie. Pozwala ono oczywiście bezstopniowo zmieniać rozstaw kół, ale dodatkowo dzięki temu, że każde koło może być ustawiane indywidualnie, możliwe jest ustawienie przechyłu poprzecznego do 10 proc., a ponadto można pracować z różnym rozstawem przedniej i tylnej osi.

Na koniec nie można zapomnieć o dwóch srebrnych medalach, jakie firma Amazone otrzymała na tegorocznych targach Agritechnica. Pierwszym z nich jest medal za system Course Control dla rozsiewaczy odśrodkowych. Jest to system, który w czasie rzeczywistym dobiera obraz rozrzutu nawozu względem przejazdu, czy też względem pola, dzięki czemu mamy idealny rozkład poprzeczny nawozu i rozłożenie go na polu, co według producenta skutkuje bardziej wyrównanym plonem i oszczędnościami nawozu.

Z kolei drugi medal Amazone otrzymało wspólnie z firmą AgXeed, która specjalizuje się w pojazdach autonomicznych oraz z firmą Claas i jest on za pierwszy międzybrandowy sojusz na rzecz autonomii i automatyzacji. Amazone dostarczyło do tego projektu kultywator z różnymi czujnikami, które w czasie rzeczywistym informują operatora drona lub ciągnika przygotowanego do jazdy autonomicznej o stanie tego, co fizycznie dzieje się na polu, czyli np. o zapchaniu maszyny, oberwaniu dłuta lub głębokości pracy. Wszystkie te parametry łącznie z siłą wyzwolenia zęba operator ma dzięki czujnikom zamontowanym na maszynie w podglądzie na żywo.