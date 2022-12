Sumi Agro – nowa wizja marki i logo, które ją odzwierciedla

Sumi Agro zmienia identyfikację wizualną, czego pierwszym efektem jest całkowicie odmieniony logotyp. Celem działań jest ujednolicenie globalnej obecności firmy na rynku. Nowy znak firmowy to jednak nie tylko zmiana wizualna, ale także przejaw istotnej modyfikacji misji i wizji marki, a co za tym idzie również początku nowego podejścia do ochrony upraw.

– Trendy rynkowe i odpowiedzialne podejście do kwestii środowiskowych we współczesnym rolnictwie wymagają zdecydowanych ruchów biznesowych. Rozwój ochrony biologicznej, optymalizacja ochrony konwencjonalnej czy poprawa kondycji roślin dzięki produktom pochodzenia naturalnego to dziedziny, w których chcemy być wzorem do naśladowania. Odpowiedzią na te wyzwania są zarówno produkty i technologie już obecne w naszym portfolio, jak i te, nad których premierami jeszcze pracujemy – mówi Urszula Filipecka, Dyrektor Marketingu Sumi Agro Poland.

Sumi Agro chce tym samym promować nowy sposób myślenia o ochronie upraw, w którym dba się o zasoby naturalne, a także troszczy o konsumenta i środowisko. Zmiana logotypu marki jest wizualizacją tych zamysłów. Jest to też krok do ujednolicenia globalnej obecności na rynku spółek rolniczych należących do koncernu Sumitomo Corporation.

Symbolika nowego logo Sumi Agro

Koło stanowiące główny element nowego logotypu symbolizuje globalną obecność Sumi Agro na rynku, a także określa pole działania marki: planetę i jej mieszkańców. Zieleń i kształt liścia wpisanego w logo podkreślają związek firmy z rolnictwem i ilustrują możliwości rozwoju rolnictwa dzięki użyciu najnowocześniejszych technologii. Są również wyrazem zaangażowania w ochronę środowiska oraz dostarczanie innowacyjnych produktów i zrównoważonych usług. Kolor pomarańczowy zaś nawiązuje do wschodzącego słońca, które dla Sumi Agro oznacza podstawę ludzkiej egzystencji – energię – oraz wiąże się z pochodzeniem marki.

Nowe trendy, nowe rozwiązania

W najbliższej przyszłości nowa wizja marki znajdzie odzwierciedlenie w rozwiązaniach oferowanych na polskim rynku.

– Liczba dostępnych na rynku konwencjonalnych substancji czynnych z roku na rok spada. Wiemy, że jest to proces nieodwracalny, który będzie tylko postępował. Jednocześnie od producentów rolnych wymaga się podnoszenia jakości oraz zwiększania plonów, tak by z jednego hektara produkować jeszcze więcej. Niezbędne staje się zatem włączenie do technologii produkcji rozwiązań biologicznych, zarówno do ochrony upraw, nawożenia, jak i biostymulacji – wyjaśnia Urszula Filipecka. – W najbliższym czasie poszerzymy nasze portfolio o kolejne rozwiązania wypracowane wspólnie z firmą Futureco Biosciences oraz innymi partnerami, z którymi opracowujemy innowacyjne produkty biologiczne. Przykładami mogą być preparat KAIZEN (redukujący negatywne skutki suszy), fungicyd MEVALON (zapobiegający chorobom przechowalniczym m.in. jabłoni) oraz nowe nawozy dolistne z firmy Lebosol. Naszą odpowiedzią na systematycznie malejącą liczbę środków do ochrony konwencjonalnej są nowe japońskie substancje czynne, m.in. do ochrony upraw sadowniczych przed parchem czy zwalczania chorób grzybowych rzepaku w okresie kwitnienia. Produkty oparte na tych molekułach wprowadzimy na rynek w niedalekiej przyszłości – wylicza Dyrektor Marketingu Sumi Agro Poland.

Sumi Agro to jednak nie tylko nowości. Marka raz za razem udowadnia doskonałą jakość swoich flagowych produktów.

– Mówiąc o nowej wizji Sumi Agro, nie sposób nie wspomnieć o znanym od lat produkcie – liderze rynku insektycydowego w Polsce. MOSPILAN – bo o nim mowa – to preparat, który idealnie wpisuje się w wizję firmy dzięki wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa dla operatora, upraw i środowiska. Co bardzo ważne, dzięki intensywnym działaniom rejestracyjnym firmy przyszłość produktu jest pewna do 2032 r. – podkreśla Urszula Filipecka.

Globalna zmiana identyfikacja wizualnej

Sumi Agro Poland jest częścią koncernu Sumitomo Corporation, jednej z dziesięciu największych firm w Japonii, obecnej aż w 66 krajach.

– Jesteśmy dumni z przynależności do jednego z największych i najstarszych koncernów na świecie – mówi Tomasz Malczewski, Prezes Zarządu Sumi Agro Poland. – To daje nam pewność i siłę, których potrzebujemy, aby wytyczać nowe drogi do rozwiązywania codziennych problemów. Wierzymy, że siła globalnej marki pozwoli nam w przyszłości wprowadzić na rynek jeszcze więcej innowacyjnych i zrównoważonych rozwiązań, które przyczynią się do optymalizacji pracy naszych klientów – rolników – i maksymalizacji plonów.

Nowa identyfikacja wizualna będzie wspólna dla wszystkich spółek rolniczych należących do koncernu Sumitomo Corporation. Zmianie przyświeca myśl: „Jeden świat. Jeden zespół. Jedna firma”.

Źródło: Sumi Agro