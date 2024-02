Sumi Agro w Polsce ma już 30 lat

Podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez Sumi Agro z okazji 30-lecia obecności firmy na polskim rynku, która odbyła się 5 lutego br. w Warszawie zaprezentowano m.in. jakie obecnie czekają nas zmiany na rynku środków ochrony roślin oraz innowacyjne metody odżywiania roślin azotem, czyli przedstawiono nowe produkty jakie firma będzie proponować polskim rolnikom. Nie mogło również zabraknąć krótkiej części historycznej, czyli jak firma rozwijała się w Polsce na przestrzeni tym minionych 30 lat.

Sumi Agro Poland jest częścią wywodzącej się z Japonii Sumitomo Corporation. Obecnie spółki należące do grupy obecne są w 36 krajach. Polska spółka powstała w 1994 roku i od tego czasu jej portfolio produktowe jest konsekwentnie rozszerzane. Przez trzy dekady działalności oferta oryginalnych środków ochrony roślin została rozszerzona o materiał siewny, specjalistyczne nawozy dolistne, biostymulatory czy adiuwanty. Spółka oferuje także biologiczne preparaty do ochrony i odżywiania roślin.

Skuteczność tych produktów sprawiła, że marka stała się synonimem jakości i innowacji w dziedzinie ochrony roślin. Niewątpliwym dowodem na potwierdzenie tych słów jest pozycja lidera krajowego rynku insektycydów, którą spółka zawdzięcza swoim flagowym środkom, jakimi niewątpliwie są Mospilan 20 SP i Inazuma 130 WG. W ofercie produktów z tej kategorii nie brakuje też nowych rozwiązań, które odpowiadają na zmieniające się potrzeby rynku, i dlatego obok preparatów chemicznych firma posiada w portfolio także biologiczne środki ochrony roślin takie jak Isomate CTT i CLS, Isonet Z i Mevalone.

Bardzo ważnym produktem w którym Sumi Agro pokłada duże nadzieje i któremu poświecono dużo czasu podczas konferencji, jest preparat Encera. Jest to produkt, który ma być krokiem na drodze do zwiększania plonu i jest on oparty na unikatowym szczepie bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus. Bakterie te wchodzą w związki symbiotyczne z roślinami, ułatwiając im pobór azotu dostępnego w glebie i powietrzu. Ma to wpływ na uzyskanie wyższego i lepszego jakościowo plonu, przy zachowaniu optymalnego nawożenia azotowego. Warto podkreślić, że unikalną cechą preparatu Encera jest jej zdolność do systemicznego przemieszczania się po wszystkich częściach rośliny i zapewniania dostępności azotu przez cały sezon, bez względu na warunki pogodowe. Ponadto posiada on szerokie zastosowanie ponieważ można go aplikować m.in. w uprawach rolniczych, warzywniczych, strączkowych, a także w truskawce. Co ważne, przedstawiciele Sumi Agro poinformowali, że szacunkowy koszt zastosowania tego środka w przeliczeniu na hektar uprawy powinien oscylować w okolicach 150 zł, przez co zwyżka w plonie pozwoli z powodzeniem pokryć koszty jego zastosowania.

Duży nacisk w czasie konferencji położono także na zmiany, jakie w nadchodzącym czasie nastąpią w zakresie zwalczania chwastów w uprawie kukurydzy. To efekt decyzji o wycofaniu ze stosowania środków chwastobójczych zawierających s-metolachlor. Produkty te dostępne będą w sprzedaży tylko do połowy 2024 roku. Plantatorzy kukurydzy, którzy już poszukują rozwiązań mogących z powodzeniem zastąpić wycofane środki, bez problemu znajdą je w portfolio Sumi Agro. Zwolennikom zabiegów przedwschodowych z pewnością przypadnie do gustu trójskładnikowy herbicyd Tonale, który skutecznie eliminuje konkurencję kukurydzy w walce o światło i substancje odżywcze. Z kolei do zabiegów powschodowych warto wybrać preparat Click Premium 400 SC. Oba te herbicydy kompleksowo zwalczają chwasty w kukurydzy, a ich użycie zapewniają przedstawiciele firmy cechuje się zarówno wysoką skutecznością, jak i komfortem stosowania. Dodatkowo w odpowiedzi na rosnące zagrożenie dla plantacji kukurydzy ze strony omacnicy prosowianki Sumi Agro proponuje środek pozwalający skutecznie eliminować gąsienice tego szkodnika, którym jest insektycyd Mimic bazujący na tebufenozydzie, czyli jedynej na rynku substancji z grupy pochodnych diacylohydrazyn. Substancja ta imituje hormon linienia omacnicy prosowianki. Dzięki temu żerowanie larw kończy się w ciągu 24 godzin i następuje przedwczesne i śmiertelne linienie.