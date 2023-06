Encera – nowy biopreparat wspomagający nawożenie od Sumi Agro

Encera to nowy biopreparat wspomagający wiązanie azotu do stosowania. m. in. w kukurydzy, rzepaku, zbożach i ziemniaku. Wyłącznym dystrybutorem preparatu jest Sumi Agro.

Technologia Encera opiera się na szczepie symbiotycznych bakterii Gluconacetobacter diazotrophicus, który umożliwia roślinom wiązanie azotu atmosferycznego. Preparat Encera stosuje się nalistnie. Po wykonaniu zabiegu bakterie nawiązują symbiotyczną relację z rośliną, a następnie namnażają się w tkankach roślinnych. Bakterie wiążą azot z powietrza, czyniąc go dostępnym w komórkach liści i korzeni rośliny przez cały sezon. Rośliny uzyskują dodatkowe, naturalne źródło azotu niezbędnego do zbudowania plonu, którym mogą uzupełniać azot dostępny z nawozów.

Encera jest zarejestrowana do stosowania na szeroką gamę upraw, m. in. w kukurydzy, rzepaku, zbożach i ziemniaku.

Sumi Agro Europe, spółka należąca do Sumitomo Corporation, oraz Azotic Technologies, wiodący dostawca biologicznej technologii wiązania azotu o nazwie Encera ogłosiły podpisanie wyłącznej umowy dystrybucyjnej obejmującej rynki europejskie.Porozumienie firm znacznie rozszerzy zasięg produktów Azotic na europejskim rynku i wzbogaci portfolio biologicznych rozwiązań Sumi Agro Europe, globalnie oznaczanych marką Seipro.

Zgodnie z warunkami umowy Sumi Agro Europe będzie miało wyłączne prawa do dystrybucji formuł Encera/Envita na wybranych rynkach europejskich. Umowa dystrybucyjna obejmuje kluczowe kraje europejskie, w tym: Niemcy, Francję, Polskę, Austrię i będzie rozszerzana o kolejne.

Azotic ze swoim produktem Envita zdobył już rozpoznawalność na amerykańskim i kanadyjskim rynku rolnym. Sumi Agro Europe i Azotic mają na celu zbudowanie mocnej pozycji na europejskim rynku tak, aby w przyszłości dostarczać klientom nowe produkty, formulacje i usługi.