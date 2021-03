Murem za murarką, czyli akcja „Budujemy populację owadów zapylających” powraca

Sumi Agro Poland w sezonie 2021 rusza z popularną kampanią „Budujemy populację owadów zapylających” w nowej odsłonie. W jej ramach firma przygotowała m.in. 1100 specjalnych zestawów, składających się z domku dla murarki ogrodowej oraz kokonów tego pożytecznego zapylacza.

Trafią one w ręce rodzimych sadowników i plantatorów, którzy zdecydują się

na pożyteczną ochronę swoich upraw. Owady zapylające są niezbędne do uzyskania odpowiedniej jakości oraz wielkości plonu. Szczególnie widać to w przypadku upraw ogrodniczych. Dlatego tak istotne są wszelkie działania zmierzające do utrzymania i rozwoju ich populacji. Równie ważna dla sukcesu w uprawie jest ochrona chemiczna.

To standard, bez którego nie można spodziewać się odpowiedniego plonu.

Chroń pożytecznie i zyskuj

Promowanie wiedzy o tym, że połączenie tych dwóch, zdawałoby się sprzecznych światów, jest nie tylko możliwe, ale przynosi wymierne korzyści, to jeden z głównych celów realizowanej od lat przez Sumi Agro Poland inicjatywy „Budujemy populację owadów zapylających”. Nie inaczej będzie w tym roku, co podkreśla Urszula Filipecka, Dyrektor Marketingu Sumi Agro Poland Sp. z o.o.:

– Cieszymy się, że jako firma produkująca środki ochrony roślin już od 15 lat dokładamy swoją cegiełkę do budowania świadomości znaczenia owadów zapylających dla produkcji roślinnej w Polsce. Tym bardziej, że dbałość o ich bezpieczeństwo można łatwo pogodzić ze skuteczną ochroną upraw. Co więcej, wybór odpowiedniego środka ochrony roślin oraz zapewnienie sprzyjających warunków dla obecności owadów zapylających na plantacji pozwala uzyskać satysfakcjonujący plon i przyczynia się do wzrostu rentowności sadów i jagodników. Warto stale to podkreślać. Dlatego i w tym sezonie rozdamy polskim producentom owoców, którzy zdecydują się na bezpieczną ochronę z Mospilan 20 SP, ponad tysiąc zestawów domków dla murarki ogrodowej wraz z kokonami – mówi.

Jak informują przedstawiciele firmy, zestawy trafią do 100 wybranych sklepów na terenie kraju. Warunkiem otrzymania gratis domku dla murarki wraz z kokonami będzie zakup minimum 200 g insektycydu Mospilan 20 SP.

Wśród zaplanowanych działań w ramach tegorocznej odsłony „Budujemy populację owadów

zapylających” możemy spodziewać się także specjalnego webinarium poświęconego tematowi owadów zapylających czy konkursu facebookowego na profilu Sumi Agro Poland, w którym do wygrania będą domki dla murarek.

Bezpieczna ochrona z Mospilan 20 SP

Nieprzypadkowa w całej akcji jest rola samego insektycydu Mospilan 20 SP, który doskonale wpisuje się w ideę pożytecznej i bezpiecznej ochrony upraw. Wieloletnie badania dowodzą, że w porównaniu z innymi preparatami dostępnymi na polskim rynku charakteryzuje się on najlepszym profilem bezpieczeństwa dla owadów zapylających, w tym właśnie murarki ogrodowej. Według opinii Instytutu Ochrony Środowiska – PIB (2013 r.) środek nie stwarza zagrożenia podczas stosowania w okresie aktywności owadów pożytecznych oraz w czasie kwitnienia roślin lub chwastów.

Superowad, który dobrze się chowa

Murarka ogrodowa to samotnie żyjąca dzika pszczoła, nieposiadająca żądła. W Polsce występuje naturalnie i jest bardzo skutecznym zapylaczem. Szczególnie upodobała sobie kwiaty roślin z rodziny różowatych (Rosaceae). I tu właśnie leży jej nieoceniona rola, bo do wspomnianej rodziny należy większość gatunków roślin sadowniczych. Co równie istotne, owad ten łatwo przystosowuje się do warunków siedliskowych stworzonych przez człowieka i charakteryzuje się dużą dynamiką rozrodczą. Dlatego idealnie nadaje się do chowu i można go wykorzystywać gospodarczo przy minimalnych nakładach pracy.

Sumi Agro Poland dla zapylaczy

Najnowsza odsłona akcji „Budujemy populację owadów zapylających” to kontynuacja wieloletniej działalności edukacyjnej firmy Sumi Agro Poland, prowadzonej od 2006 roku. Początkowo wszelkie aktywności skupiały się na pszczole miodnej (kampania „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”).

W 2013 roku nastąpiło rozszerzenie działań. Wówczas ich „ambasadorką” została właśnie murarka ogrodowa. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na dotychczasowy dorobek organizatorów. Przekazanie rolnikom i ogrodnikom tysięcy małych gniazd, domków i skrzyń gniazdowych murarki ogrodowej.

Powołanie Centrów Murarkowych. Liczne konferencje i spotkania organizowane dla grup rolników, ogrodników, dystrybutorów i doradców. Solidna baza wiedzy w postaci broszur i artykułów eksperckich. To namacalne efekty działań w ramach akcji. Największym sukcesem jest jednak coraz większa wśród polskich producentów świadomość dotycząca roli owadów zapylających i sprzyjających im sposobów ochrony roślin.