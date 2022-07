Sprzedaż nowych ciągników ciągle spada, ale nie wszystkich marek. John Deere umacnia swoją pozycję

W czerwcu br. zarejestrowano 928 szt. nowych ciągników. To gorszy wynik niż przed rokiem o 309 szt., kiedy to zarejestrowano 1237 szt. nowych ciągników. W sumie w pierwszym półroczu br. zarejestrowano 5598 szt. nowych ciągników i jest to gorszy wynik niż w analogicznym okresie 2021 roku o 897 szt. Oznacza to spadek o 13,8 proc. w stosunku do zeszłego roku – informuje Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych.

Najpopularniejsze marki

Liderem rynku po sześciu miesiącach roku jest marka New Holland z 951 rejestracjami. To o 297 szt. mniej niż rok wcześniej. Udziały marki New Holland w okresie styczeń-czerwiec br. to 17,0 proc.

Marka John Deere z liczbą 758 szt. zajmuje drugie miejsce. To o 103 szt. więcej niż w 2021 roku. Udziały rynkowe John Deere to 13,5 proc. John Deere jest zatem jedną z niewielu marek (obok Masseya Fergusona, Farmtraca i McCormicka) i jedyną z pierwszej piątki, której sprzedaż w stosunku do zeszłego roku wzrosła.

Na trzecim miejscu znajduje się marka Kubota. 532 szt. zarejestrowanych ciągników, to o 191 szt. mniej niż przed rokiem. Kubota osiąga 9,5 proc. udziałów rynkowych.

Marka Deutz-Fahr zajmuje czwarte miejsce i notuje 484 szt. zarejestrowanych maszyn. To 171 szt., mniej niż rok wcześniej. Udziały tej marki po sześciu miesiącach roku wynoszą 8,6 proc.

Case IH zajmuje piątą pozycję z liczbą 467 szt. (23 szt. mniej niż w 2021 r). Udziały tej marki po sześciu miesiącach 2022 roku to 8,3 proc.

Źródło danych: PIGMiUR