Sezon 2020/21 rekordowy dla Polski pod względem eksportu zbóż

Jak informuje serwis e-WGT, w zakończonym sezonie został ustanowiony przez Polskę rekord eksportu zbóż poza Unię Europejską. Wyeksportowaliśmy bowiem 3,501 mln ton, a więc o 32 tys. ton więcej niż w sezonie 2019/20.

Wynik ten pozwolił na osiągnięcie 4. pozycji wśród unijnych eksporterów zbóż. Polska znalazła się także na 3. miejscu wśród unijnych eksporterów pszenicy miękkiej, która w eksporcie poza kraje Wspólnoty stanowiła 91 proc. w porównaniu do 96 proc. rok wcześniej. Polska wyeksportowała też znacznie więcej kukurydzy; jej udział w eksporcie do krajów trzecich wzrósł z 1,5 w sezonie 2019/20 do 5 proc. w mijającym.

Polski eksport pszenicy zamknął się w mijającym sezonie kwotą 3,179 mln ton, co dało 12,5-procentowy udział eksportu pszenicy z całej UE, dając nam 3. miejsce minimalnie za Rumunią, a za Francją (28,4 proc.) i Niemcami (14,2 proc.).

Źródło: e-WGT