Seria 5S, czyli nowe kompakty od Massey’a Fergusona

Jak zapewnia producent, nowy, wszechstronny ciągnik Massey Ferguson serii MF 5S łączy w sobie najlepszą w swojej klasie widoczność z kabiny z wygodą pracy i pełną kontrolą nad maszyną, przeznaczony dla gospodarstw mlecznych, hodowlanych i uprawy roślin.

Massey Ferguson, ogólnoświatowa marka AGCO (NYSE: AGCO), z dumą przedstawia pięć

nowych modeli ciągników o mocy od 105 KM do 145 KM, należących do serii MF 5S. Modele

te wpisują się w nowoczesne, niezwykłe wzornictwo i standardy komfortu operatora, które

wprowadzono w zaawansowanych ciągnikach serii MF 8S – czytamy w komunikacie prasowym marki.

Dzięki najlepszej w swojej klasie widoczności z kabiny i najmniejszemu promieniowi

zawracania – który liczy zaledwie 4 m – a także najwęższej na rynku, opadającej masce

silnika i szeregowi praktycznych rozwiązań, ciągniki te idealnie nadają się do pracy z

ładowaczem czołowym. Wyróżniają się wyższą niż dotychczas ładownością i nośnością

zawieszenia osprzętu, dzięki czemu sprawdzą się znakomicie w pracach polowych oraz na

drodze – informuje producent.

Wszystkie nowe modele mają silniki czterocylindrowe o mocy maksymalnej od 105 KM do

aż 145 KM w najmocniejszym modelu z nowej gamy. Ciągniki dostępne są w trzech

wersjach wyposażenia – podstawowej Essential, środkowej Efficient i najwyższej Exclusive

– które można uzupełnić wyposażeniem dodatkowym, m.in. znakomitym układem

sterowania GPS opartym na najnowocześniejszej, prostej w obsłudze technologii Smart

Farming.

– Wszechstronne ciągniki serii MF 5S łączą wysokie osiągi z wygodą pracy i dużą

zwrotnością, wyróżniając się znakomitą widocznością z kabiny i szeregiem szczególnych

cech, dzięki którym są najlepszymi maszynami do ładowaczy – oświadcza Francesco

Murro, Director Marketing Massey Ferguson Europe & Middle East.

– Uniwersalne ciągniki serii MF 5S nadają się do każdej pracy dzięki idealnemu połączeniu

mocy i osiągów. Nowe modele są rozwinięciem udanej serii MF 5700 S. Wyróżniają się

prostą obsługą i nowoczesnymi funkcjami, a także niskimi kosztami utrzymania. Seria MF

5S wyróżnia się niewielkimi gabarytami, co jest ogromną zaletą dla hodowców bydła

i rolników specjalizujących się w produkcji mieszanej, zaś ich charakterystyka, masa i moc

silników sprawdzą się w uprawie roślin – dodaje Francesco Murro.

Każdy z nowych modeli jest maszyną kompaktową o rozstawie osi 2,55 m, doskonałej

widoczności z fotela operatora, bardzo wydajnej hydraulice i przemyślanym sterowaniu.

Doskonale wpisuje się w tradycję marki Massey Ferguson, jako uznanego producenta

ciągników do ładowaczy. Każdy model dostępny jest z przygotowaniem pod ładowacze

czołowe, a w najnowszej wersji można zamówić go z fabrycznym ładowaczem Massey

Ferguson serii MF FL.

Ciągniki MF 5S wyróżniają się szeregiem funkcji niezbędnych do pracy przy uprawie roślin

oraz gospodarstwach o profilu mieszanym. Udźwig tylnego TUZ, każdego z nowych modeli

zwiększono do 5 700 kg, a w wybranych wersjach sięga on aż 6 000 kg. Nowe, wzmocnione

zawieszenie przednie zwiększyło udźwig z wcześniejszych 2 500 kg do imponujących 3 000

kg obciążenia. Wyróżniają się również masą całkowitą brutto 9 500 kg. Oznacza to, że bez

problemu i bezpiecznie radzą sobie z szerokim osprzętem rolniczym, co wydatnie zwiększa

wydajność pracy w gospodarstwach.

Za wysoką wydajnością pracy stoi również oferowana w nowych ciągnikach, najnowsza

technologia Smart Farming, wyróżniająca się prostą obsługą funkcji rolnictwa precyzyjnego

– systemem telemetrii MF Connect, automatycznym sterowaniem jazdą MF Guide, kontrolą

sekcji w systemie MF Section Control, a także regulacją dawkowania, czyli MF Rate Control.



– Prace uprawowe czy usługowe, hodowla bydła czy produkcja mleka, nasze ciągniki są

proste, niezawodne, wygodne, wszechstronne i znakomicie wyposażone. Wraz z ich niskimi

kosztami utrzymania, mają wszystko, czego oczekuje każdy nowoczesny rolnik – mówi

Francesco Murro.

Cechy ciągników serii MF 5S:

• Prosty wybór między trzema poziomami wyposażenia – podstawowym Essential, środkowym Efficient i najwyższym Exclusive – dla wszelkich wymagań i rodzajów pracy. Wyposażenie dodatkowe umożliwia ścisłe dostosowanie ciągnika do szczególnych wymagań.

• Nowy model fabrycznie montowanego ładowacza czołowego wyróżnia się szeregiem funkcji ułatwiających zaczepianie, pracę i sterowanie osprzętem.

• Najlepsza w całej branży widoczność z kabiny i zwrotność.

• Wytłumiona kabina z klimatyzacją, nowy podłokietnik i przyrządy sterujące o wysokiej ergonomii oraz różne układy zawieszenia kabiny sprzyjają wygodzie pracy.

• Najnowszy czterocylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 4,4 litra spełnia normy emisji Stage 5 dzięki prostej technologii oczyszczania spalin „All-In-One”, zaprojektowanej na cały okres eksploatacji ciągnika. Zoptymalizowany przepływ powietrza poprawia chłodzenie.

• Dostępne przekładnie napędowe Dyna-4 i Dyna-6 z funkcją sprzęgła w hamulcu oraz (odpowiednio z modelem przekładni) automatyką wyboru biegów Speedmatching lub AutoDrive.

• Nowa, przeprojektowana oś przednia z amortyzacją i wyższą nośnością.

• Mocniejszy tylny TUZ o udźwigu 5 700 kg we wszystkich nowych modelach, przedni TUZ o udźwigu aż 3 000 kg. Większa dopuszczalna masa całkowita – 9 500 kg.

• Nowe terminale z wyświetlaczami dotykowymi Datatronic 5 i Fieldstar 5 w technologii Smart Farming ułatwiają prace rolne, zwiększając ich dokładność i rentowność.

Gama poziomów wyposażenia odpowiadających każdemu rodzajowi

prac

Pięć nowych modeli ciągników serii MF 5S dostępnych jest w trzech poziomach

wyposażenia – podstawowym Essential, środkowym Efficient i najwyższym Exclusive.

Pakiety te uwzględniają szereg cech zwiększających osiągi maszyny i wygodę pracy

operatora w bardzo różnych warunkach. Typowe różnice między poziomami wyposażenia

obejmują moc pompy hydrauliki, sterowanie zaworami hydrauliki zewnętrznej, AutoDrive,

joysticki sterownicze i rodzaje zawieszenia kabiny.

Modele w wersji Exclusive są najlepiej wyposażonymi – wyróżniają się układem hydrauliki

o wydajności 110 l/min, nawet ośmioma elektrycznymi zaworami hydrauliki zewnętrznej,

joystickiem sterowania hydrauliką, joystickiem Multipad, przekładnią AutoDrive,

automatyczną klimatyzacją, zawieszeniem kabiny, fotelem Superluxe z amortyzacją

pneumatyczną, oraz dotykowym terminalem Datatronic 5.

Modele w wersji Efficient obejmują podobny poziom wyposażenia, różniąc się od

najwyższego dwoma elektrycznymi i dwoma mechanicznymi tylnymi zaworami hydrauliki

zewnętrznej, standardową klimatyzacją, fotelem z zawieszeniem pneumatycznym –

terminal Datatronic 5 jest natomiast elementem wyposażenia dodatkowego.

Modele Essential wyposażone są w sterowanie dźwigniami typu T zamiast joysticka

Multipad; joystick sterowania hydrauliką jest dostępny z wyposażeniem dodatkowym,

natomiast przekładnia Dyna-4 oferuje Speedmatching zamiast Autodrive. Ta wersja

wyposażenia uwzględnia pompę hydrauliki o wydajności 58 l/min oraz dwa mechaniczne,

tylne zawory hydrauliki zewnętrznej – lub cztery w ramach wyposażenia dodatkowego.

Wyspecjalizowany pod ładowacze czołowe

Nowe ciągniki serii MF 5S są najlepszymi maszynami do pracy z ładowaczami dzięki

najlepszej zwrotności, doskonałej widoczności z fotela operatora (również dzięki stromo

opadającej, wąskiej masce) oraz wysoce wydajnej hydraulice. Praca z ładowaczem jest

bardzo łatwa dzięki starannie przemyślanemu sterowaniu przekładnią, joystickowi

i funkcji sprzęgła w hamulcu. Dostępne na zamówienie wersje dachu kabiny z oknem Visio

ułatwiają obserwację pracy osprzętu w całym zakresie podnoszenia.

Ciągniki MF 5S można zamawiać z przygotowaniem pod ładowacz lub z fabrycznym

ładowaczem. Nowe szybkozłącze umożliwia błyskawiczne podłączanie hydrauliki i elektryki

zewnętrznej osprzętu do instalacji ciągnika, co znacznie ułatwia doczepianie i odczepianie

ładowacza – czy to przy zabudowaniach gospodarczych, czy w polu.

Massey Ferguson oferuje szeroką gamę ładowaczy z mechanizmem równoległym

i asymetrycznym, które można zakupić oddzielnie lub fabrycznie zamontowane na nowym

ciągniku. Ładowacz zakupiony z ciągnikiem uwzględnia ramę pomocniczą, całą instalację

przewodów hydrauliki oraz elektroniczne lub mechaniczne joysticki – wszystko, czego

trzeba, by od razu przystąpić do pracy z osprzętem. Rozwiązanie to nie zmniejsza

znakomitej zwrotności ciągnika nawet, jeśli wyposażony jest w dostępny opcjonalnie

przedni TUZ.

Wygodniejsza, klimatyzowana kabina z przemyślanymi, prostymi przyrządami sterowniczymi

Każdy z nowych modeli serii MF 5S ma dobrze wyposażoną kabinę, która gwarantuje

traktorzyście optymalny komfort pracy. Nowy układ klimatyzacji i ogrzewania wyróżnia się

wydajniejszym rozpływem powietrza w kabinie. Traktorzysta może wybrać odpowiadającą

mu temperaturę, którą układ utrzymuje bez problemu. Nowy układ również skraca czas

odparowywania i rozmrażania kabiny.

Modele w wersjach Exclusive i Efficient wyróżniają się nowym podłokietnikiem

z przyrządami sterowniczymi – uwzględniającym joystick Multipad, taki sam, jak w

debiutującym flagowym ciągniku serii MF 8S. Rozwiązanie to umożliwia proste sterowanie

szeregiem funkcji ciągnika, w tym kierunkiem jazdy przód-tył, pracą zawieszenia osprzętu,

czy zaworami hydrauliki zewnętrznej.

Joystick Multipad można doposażyć w mikromanipulator do sterowania dwoma tylnymi

zaworami hydrauliki zewnętrznej (a w przypadku terminala Datatronic 5 – dowolnym

z zaworów hydrauliki ciągnika). Do sterowania ładowaczem służy oddzielny joystick,

zamontowany obok Multipad. Wyświetlacz terminala Datatronic 5 zamontowano

w wygodnym miejscu, na prawo od konsolety.

Ciągniki w wersji Essential mają krótszy podłokietnik, zaś do sterowania przekładnią służy

niewielka dźwignia z boku fotela traktorzysty. Do obsługi zaworów hydrauliki służą osobne

dźwignie. Jeśli ciągnik wyposażono w ładowacz, jego joystick zainstalowany jest przed

podłokietnikiem.

Moc i oszczędność

Najnowszy czterocylindrowy silnik AGCO Power o pojemności 4,4 litra spełnia normy emisji

STAGE 5 dzięki nieskomplikowanej technologii oczyszczania spalin „All-In-One”

opracowanej przez Massey Ferguson. Układ oczyszczania spalin to rozwiązanie pomyślane

na całą trwałość użytkową ciągnika, dzięki czemu koszty utrzymania maszyny są niskie.

Stworzony przez Massey Ferguson układ oczyszczania spalin jest kompaktowym

urządzeniem z reduktorem katalitycznym SCR, DOC i katalizatorem sadzy. Mieści się pod

kabiną ciągnika, dzięki czemu zachowano wąski profil niskiej maski i najlepszą w klasie

widoczność na wprost.

Dłuższe okresy międzyserwisowe wymiany oleju silnikowego i filtra paliwa – tylko co 600

motogodzin, również sprzyjają niskim kosztom utrzymania ciągnika. Nowy, zoptymalizowany układ przepływu powietrza zwiększa wydajność chłodzenia silnika,

co przekłada się na wyższe osiągi i wydajność pracy.

Niezawodne, popularne przekładnie

Każdy z nowych ciągników serii MF 5S można zakupić z jedną z dwóch popularnych

przekładni Massey Ferguson – Dyna-4 o 16×16 biegach lub Dyna-6 o 24×24 biegach

w technologii semi-PowerShift. Przekładnie są bardzo wydajne i proste w obsłudze. Obie

mają wygodną funkcję wyboru biegu neutralnego podczas hamowania.

Modele w wersji Exclusive i Efficient mają przekładnie z AutoDrive w standardzie, sterowane joystickiem Multipad. AutoDrive to system automatycznej zmiany czterech lub sześciu biegów (zależnie od przekładni) podczas prac polowych oraz ich zakresów podczas

transportu.

Ciągniki Essential oferują sterowanie przekładnią Dyna-4 za pomocą dźwigni typu T

i funkcję Speedmatching, która automatycznie dobiera najlepsze przełożenie PowerShift do

prędkości jazdy podczas zmiany biegów. Przekładnie Dyna-6 dostępne są natomiast

z AutoDrive.

Każdy model można doposażyć w układ biegów pełzających, umożliwiających jazdę

z prędkością już od 70 m/h na kołach 34-calowych lub 80 m/h na kołach 38-calowych.

Mocna amortyzowana oś przednia

Nowa, mocniejsza amortyzowana oś przednia zapewnia wiodący w branży promień skrętu

wynoszący 4 m. Praca z nowym przednim TUZ o udźwigu 3 ton, który teraz może unieść

dodatkowe 500 kg, zwiększa wydajność pracy, umożliwiając ciągnikom korzystanie z

większego sprzętu montowanego z przodu. Dodatkowy komfort zapewnia elektronicznie

sterowane zawieszenie hydrauliczne, które wykorzystuje dwa cylindry o dłuższym skoku i

trzy akumulatory do pochłaniania wstrząsów.

Mocne podnośniki tylnego TUZ to praca z większym osprzętem

Nowy TUZ przeprojektowano pod większe obciążenia – jego udźwig wzrósł do 5 700 kg,

czyli o 7% w stosunku do poprzedniej generacji. Wybranych wersjach wyposażenia

i warunkach sięga on aż 6 000 kg. Tylny podnośnik wykonano z zupełnie nowych

podzespołów, dzięki czemu jest solidniejsze i łatwiej doczepiać do niego różnoraki osprzęt.

Zaczep typu pick-up jest teraz dostępny z wyposażeniem dodatkowym.

Najnowsza wersja zintegrowanego zawieszenia przedniego zaprojektowana jest pod nową

oś przednią z zawieszeniem niezależnym – pozwala zachować ciasny promień zawracania

liczący zaledwie 4 m. Nośność przedniego TUZ zwiększono z wcześniejszych 2 500 kg, do

3 000 kg. Traktorzysta może pracować wydajniej wykonując dwie różne operacje w tym

samym czasie za pomocą większych i szerszych urządzeń doczepianych.

Zawieszenie oferowane jest ze zmodernizowaną instalacją Front Pack, uwzględniającą dwa

zawory hydrauliki zewnętrznej w standardzie i możliwością dodania dwóch kolejnych.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie zgłaszane przez klientów, zawieszenie przednie

dostępne jest bez złączy lub, wedle wyboru, z dwoma elektrycznymi złączami przednimi.

Niezależnie od wersji wyposażenia, do sterowania służy joystick zainstalowany w kabinie.

Sterowanie za pomocą ekranu dotykowego i funkcje Smart Farming

dostępne już w ciągnikach o mocy 105 KM wzwyż

System telemetrii MF Connect dostępny jest jako wyposażenie dodatkowe dla każdego

z ciągników MF 5S. Umożliwia użytkownikowi nadzorowanie całej floty maszyn rolnych

z sygnalizacją ich bieżącego położenia, przebytej trasy oraz szerokiej gamy innych

informacji operacyjnych.

Terminal Datatronic 5 wyróżnia się intuicyjnym sposobem obsługi i dostępny jest

w standardzie w modelach Exclusive, a na zamówienie z pozostałymi wersjami

wyposażenia. Terminal z wyświetlaczem dotykowym współpracuje ze standardem ISOBUS.

Służy do nadzorowania wszystkich funkcji ciągnika oraz sterowania osprzętem zgodnym

z ISOBUS.

Wszystkie elementy technologii i Smart Farming od Massey Ferguson obsługiwane są za

pomocą terminala Datatronic 5. Uwzględniają układ automatycznego sterowania ciągnikiem

MF Guide, kontrolę sekcji MF Section Control, regulację dawkowania MF Rate Control –

która w obecnej wersji może obsługiwać aż 36 sekcji i pięć różnych produktów do zabiegów

uprawowych.

Terminal Datatronic 5 ma zainstalowane fabrycznie oprogramowanie MF TaskDoc,

umożliwiające ewidencję pracy w polu – mapy zabiegów, ewidencję zużycia paliwa,

protokołów prac, a także dokładne zapisy wydatku chemii i innych środków rolnych

w przeliczeniu na hektar.

MF TaskDoc Pro wyróżnia się kolejnymi funkcjami, w tym przesyłem rejestrowanych danych

poprzez Agrirouter do oprogramowania w gospodarstwie lub systemu Next Machinery

Management. Funkcje te dostępne są również w dostępnym na zamówienie terminalu

Fieldstar 5.

Stworzony, by być lepszym

Nowe modele MF 5S nawiązują do rozwiązań wzorniczych przedstawionych światu po raz

pierwszy w zaawansowanym, nowym ciągniku MF 8S, z malowaniem „neo-retro”

i akcentami stylistycznymi w postaci nowoczesnych świateł przednich i charakterystycznych

lamp LED. Wzornictwo to jest wyrazem hołdu dla historii całej marki Massey Ferguson –

uwzględnia tradycyjny, szary pas w kształcie łyżwy i motyw na masce, podobny do chomąta, który znany jest jeszcze od serii MF 100.

Źródło: Massey Ferguson