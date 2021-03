Septorioza liści pszenicy i mączniak – sygnalizuje IOR

Septorioza liści pszenicy oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw są coraz bardziej widoczne w plantacjach pszenicy ozimej – sygnalizuje IOR-PIB dla upraw w Wielkopolsce.

Instytutu Ochrony Roślin – PIB uaktywnił swoje komunikaty, w których sygnalizuje choroby w plantacjach pszenicy ozimej. Przede wszystkim obecna jest septorioza paskowana, liści pszenicy oraz mączniak prawdziwy zbóż i traw. Obecnie w Wielkopolsce 10 proc. organów roślin wykazuje objawy porażenia tymi chorobami.

W tym momencie zabieg fungicydem nie jest konieczny. W fazie krzewienia zbóż (BBCH 21-29), wskazaniem do zabiegu jest stwierdzenie 30-50 proc. porażonych liści z pierwszymi objawami septoriozy, kiedy obserwuje się jedną lub dwie plamy na liściu rozkrzewionej rośliny. W przypadku mącznika prawdziwego zbóż i traw, gdy 50-70 proc. roślin jest z pierwszymi objawami porażenia, tzn. widoczne są pojedyncze, białe skupienia struktur grzyba.

Plantację pszenicy ozimej musimy bacznie lustrować także pod kątem pozostałych chorób, m.in. rdzy i przygotować się do zwalczania pełnego spektrum chorób w terminie T-1.

W fazie strzelania w źdźbło (BBCH 30-39) próg ekonomicznej szkodliwości septoriozy paskowanej liści pszenicy to 10-20 proc. porażonej powierzchni liścia podflagowego, a przy intensywnej uprawie to 10 proc. porażonej powierzchni liścia. Dla mączniaka prawdziwego zbóż i traw w fazie strzelania w źdźbło wskazaniem do zabiegu fungicydem jest przynajmniej 10 proc. źdźbeł wykazujących objawy nowej infekcji.

