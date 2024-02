64. Sesja Naukowa IOR – dwa dni pełne wiedzy, dyskusji, nauki dla praktyki

W dniach 7-8 lutego trwa 64. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – Poznańskiego Instytutu Badawczego. Redakcja Wiadomości Rolniczych Polska objęła patronatem to wydarzenie.

Tematem przewodnim Konferencji jest ,,Zrównoważone rolnictwo i ochrona roślin”.

Myśl przewodnia konferencji bezpośrednio nawiązuje do najważniejszych wyzwań w produkcji roślinnej, w tym także w ochronie roślin, do poszukiwania i wdrażania do praktyki rolniczej zrównoważonych systemów produkcji żywności, z większym wykorzystaniem alternatywnych dla chemicznych, metod i środków ograniczających występowanie agrofagów. Obecny czas i najbliższa przyszłość w produkcji roślinnej i ochronie roślin będzie nakierowana na produkcję bezpiecznej i zdrowej żywności, z zachowaniem odpowiedniej produktywności.

Wszystkim zainteresowanym organizatorzy udostępnili możliwość udziału on-line