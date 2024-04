Pięknie minister Siekierski powiedział rolnikom, bardzo pięknie…

Ministerstwo Rolnictwa wydało komunikat po spotkaniu ministra Siekierskiego z Radą Młodych Rolników przy KRIR. Z komunikatu dowiadujemy się przede wszystkim, że nic, co Ministerstwo robi dla rolnictwa, nie jest idealne.

„Nie ma idealnej interwencji” – tymi słowami minister Siekierski skomentował uwagi młodych rolników w sprawie dopłat do sprzedanego zboża. Jak wiadomo, dopłaty te wzbudziły wiele kontrowersji – po pierwsze tony zmieniły się w hektary, po drugie wielu rolników sprzedało zboże nie w tym terminie, który został wyznaczony do dopłat, choć w równie niskiej cenie. Ale skoro nie ma idealnej interwencji, to nie ma o co mieć pretensji, prawda?

Jednocześnie można domniemywać, że „nieidealne” będą również wszystkie inne działania podjęte przez Ministerstwo Rolnictwa w przyszłości – mówiąc te słowa minister Siekierski idealnie zasłonił się przed wszelką możliwą przyszłą krytyką.

Oczywiście spotkanie nie skończyło się na jednym zdaniu ministra. Z komunikatu dowiadujemy się również, że minister doskonale wie, co trzeba zrobić, żeby rolnictwo było opłacalne: trzeba eksportować a żeby eksportować, trzeba zbudować infrastrukturę i porty a żeby mieć dokąd eksportować, trzeba rozbudować służby (prawdopodobnie konsulaty i ambasady) na potencjalnych rynkach zbytu. Trzeba też wspierać hodowlę zwierząt oraz „trwale powiązać producentów rolnych z przetwórstwem”.

Minister Siekierski wie również, co jest podstawowym problemem polskiego rolnictwa:

– Podstawowym problemem w rolnictwie jest brak opłacalności produkcji, za co odpowiedzialna jest przede wszystkim agresja Rosji na Ukrainę, nadmierny import produktów rolnych z Ukrainy i ograniczenia wynikające z Zielonego Ładu – powiedział minister, cytowany w komunikacie.

Innymi słowy, minister rolnictwa wie tyle, co przeciętny gospodarz w Polsce. Interesujące jest jednak „trwałe powiązanie rolników z przetwórstwem”. Czy to zapowiedź poszerzenia, rozbudowy działalności Krajowej Grupy Spożywczej? Bo chyba nie sugestia, żeby rolnicy „trwale” powiązali się z zakładami przetwórczymi należącymi do obcego kapitału? To byłoby nierozsądne, zważywszy na fakt, że uzależnieni od zagranicznych przetwórni producenci owoców i warzyw są regularnie w cz… poważnym kłopocie.

Obawiamy się jednak, że chodzi raczej o to drugie. Skłania nas do tego wniosku stwierdzenie ministra Siekierskiego, że „musimy sobie jednak zdawać sprawę z ograniczeń budżetowych, gdyż borykamy się z deficytem budżetowym”.

Nie miejmy pretensji. Wszak „nie ma idealnej interwencji”