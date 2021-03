Rząd chce wprowadzić opłatę depozytową za olej silnikowy. Rolnicy się temu sprzeciwiają

Rząd chce wprowadzić opłatę depozytową od wymiany oleju silnikowego, którą zapłaci właściciel pojazdu. Wprowadzenie dodatkowej dopłaty do ceny oleju ma zapobiec sprzedaży przepracowanego oleju na opał.

Zdaniem Podlaskiej Izby Rolniczej wprowadzenie opłaty depozytowej od litra oleju silnikowego nie powinno dotyczyć posiadaczy maszyn rolniczych.

– Zaproponowana zmiana nie powinna dotyczyć rolników, gdyż w rolnictwie część oleju silnikowego stosowana jest do innych celów, np. do smarowania łańcuchów w maszynach i nie zawsze jest możliwe aby rolnik zwrócił taką samą ilość zużytego oleju, jaką nabył podczas zakupu i do której została naliczona kaucja – uzasadnia Grzegorz Leszczyński, prezes PIR.

O opłacie depozytowej, czy też kaucyjnej, pisaliśmy tutaj: Opłata kaucyjna uderzy w rolników?

Opłata depozytowa będzie doliczana do ceny nowego oleju silnikowego podobnie jak obecnie jest przy kaucji doliczanej do zakupu akumulatora.

Jak się dowiedzieliśmy, kaucja nie będzie pobierana w przypadku równoczesnego zwrotu odpowiedniej ilości zużytego oleju (np. przy zakupie i wymianie w warsztacie). Ponadto będzie mogła podlegać zwrotowi także po zwrocie odpadu w racjonalnym terminie od dnia zakupu i za okazaniem potwierdzenia dokumentu potwierdzającego pobranie.