O czym pamiętać przy zakupie oleju silnikowego?

Często przy zakupie nowego pojazdu lub maszyny producent dostarcza wymaganą specyfikację oleju. Gdy olej wymaga wymiany lub uzupełnienia, często szukamy oleju zastępczego. Ale jaki olej silnikowy jest odpowiedni? Dowiedz się, o czym należy pamiętać przy zakupie.

Klasa lepkości SAE

Podczas poszukiwania odpowiedniego oleju silnikowego ważne jest, aby zwrócić uwagę na jego lepkość, którą określa klasyfikacja SAE. Lepkość to wielkość, która ocenia zdolność przepływu cieczy przy określonej temperaturze. Lepkość oznacza tak naprawdę gęstość, która zmienia się pod wpływem temperatury. Im zimniej jest na zewnątrz, tym olej jest gęstszy, a więc mniej płynny. Im cieplej jest na zewnątrz, tym olej jest rzadszy, a więc szybciej dociera w smarowane miejsca. Normę SAE określa producent maszyny w książce technicznej sprzętu. Im wyższa liczba po prawej stronie oznaczenia, tym większa lepkość oleju w wysokich temperaturach. Im niższa liczba przed literą W, tym rzadszy olej, kiedy jest zimny, czyli łatwiej silnikowi dokonać rozruchu

Pamiętaj: dobranie oleju o zbyt małej lepkości spowoduje zbyt małe ciśnienie oleju.

Norma API

Zwróć uwagę na klasę jakości API ((The American Petroleum Institute), jeśli wybierasz olej silnikowy. Jest to klasyfikacja jakości oleju, określana już na etapie projektowania maszyny przez producenta. Pierwsza litera mówi nam o tym, gdzie możemy dany olej zastosować, kolejna wyznacza poziom zaawansowania środka smarnego. S to silniki benzynowe, a C to silniki diesla. A im wyższa norma tym większe wymagania w stosunku do oleju.

Im wyższa litera alfabetu, występująca po S lub C, tym wyższa jakość.

Norma ACEA

Poza klasyfikacją API przeznaczenie oleju określa się na podstawie norm ACEA.

W tym przypadku norma ACEA typu E jest dedykowana do silników stosowanych

w pojazdach rolniczych. Co ważne klasyfikacji nie interpretuje się tak samo, jak API, gdzie wyższa norma jest lepsza. Normy ACEA różnią się względem siebie i należy o tym pamiętać:

A –silniki benzynowe, samochody osobowe

–silniki benzynowe, samochody osobowe B –silniki diesla, samochody osobowe, lekkie ciężarowe

–silniki diesla, samochody osobowe, lekkie ciężarowe A/B –silniki benzynowe oraz diesla, osobowe, lekkie ciężarowe

–silniki benzynowe oraz diesla, osobowe, lekkie ciężarowe C –silniki z systemami oczyszczania spalin, samochody osobowe, lekkie ciężarowe

–silniki z systemami oczyszczania spalin, samochody osobowe, lekkie ciężarowe E–silniki diesla, pojazdy użytkowe: autobusy, ciężarowe, rolnicze, budowlane

Porada Eksperta:

Łukasz Kamiński, ekspert z firmy Kramp w kategorii Warsztat podsumowuje:

„Głównymi parametrami jakimi powinniśmy się kierować dobierając odpowiedni olej silnikowy to SAE (gęstość oleju) oraz normy takie jak API i ACEA. Właściwy dobór środka smarnego warunkuje nam prawidłową pracę maszyny, wydłuża jej żywotność i wpływa na jej bezpieczne użytkowanie. W ofercie Kramp znajdziesz pełen przekrój olejów o różnych specyfikacjach. Od kilku lat nasza grupa, współpracując z najlepszymi światowymi producentami, posiada je w swojej ofercie. Od ubiegłego roku są również dostępne w Polsce. Masz do wyboru aż 70 indeksów olejów i dodatkowo 30 smarów”.

