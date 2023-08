Rolnicy żyją w coraz większym stresie psychicznym i fizycznym 

Ankieta przeprowadzona przez Market Institute na zlecenie austriackiego Hagelversicherung dowodzi, że rolnicy żyją w coraz większym stresie spowodowanym ekstremalnymi warunkami pogodowymi, wzrastającymi kosztami produkcji, wyższymi podatkami i opłatami – informuje portal Top Agrar.

„Największe obawy i obawy respondentów mają w szczególności czynniki związane z ceną i kosztami. Ośmiu na dziesięciu stwierdziło, że są zaniepokojeni rosnącymi cenami nawozów i energii, a także wyższymi podatkami i opłatami. Dla równie wielu osób głównym zmartwieniem są spadające ceny produktów rolnych i nieurodzaj spowodowane burzami, gradem, suszą, mrozem, szkodnikami itp.” – czytamy w artykule Top Agrar.

Czterech na pięciu ankietowanych jest przynajmniej częściowo dotkniętych stresem psychicznym. 45% odczuwa stres związany z nieurodzajami. 34% boi się o przyszłość, 32% odczuwa uporczywe zmęczenie, 24% skarży się na zaburzenia snu. Tylko 17% ankietowanych stwierdziło, że nie ma problemów ze zdrowiem psychicznym.

– Jednego roku jest susza, a następnego burze z gradem, burze i powodzie lub mróz – mówi dr Kurt Weinberger, dyrektor generalny Österreichische Hagelversicherung cytowany przez portal Top Agrar. – Związany z tym stres pogodowy w rolnictwie jest ogromny, ponieważ 80% plonów zależy od pogody.

– Życie na farmie jest często przedstawiane jako romantyczna idylla. Ale to rzadko odpowiada rzeczywistości. Stres spowodowany nieurodzajami związanymi z pogodą, obawy o przyszłość, konflikty pokoleniowe, rosnące ceny środków eksploatacyjnych czy spadające ceny produktów rolnych to codzienność każdego gospodarstwa” – mówi portalowi Top Agrar Irene Neumann-Hartberger, wiceprzewodnicząca Konferencji Przewodniczących Austriackiej Izby Rolniczej, członek Państwowej Rady Rolników.

Jak widać, problemy rolników są takie same w Polsce i w Austrii, prawdopodobnie także w innych krajach Unii Europejskiej i zapewne nie tylko w tych krajach. Dane są alarmujące: “Pomiędzy 2010 a 2020 rokiem liczba gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej zmniejszyła się z 12 mln do 9 mln, co znaczy, że każdego dnia znika ich ponad 800. Jednocześnie średni wiek europejskiego rolnika wzrósł z 55 do 57 lat, a co trzeci spośród nich ma ponad 65 lat – informował w grudniu 2022 r. komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów w Brukseli (za: Serwis Samorządowy PAP ) .

Jednakże 9 milionów to wciąż jest mnóstwo ludzi, siła, która powinna wywierać zasadniczy wpływ na swój los, kształtowany nie tylko przez pogodę – bo na nią nie ma nikt wpływu – ale także przez ceny środków produkcji i ceny zbytu towarów rolnych.