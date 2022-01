Rolnicy a czasowe obniżenie stawki VAT

26 stycznia Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 13 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Nowelizacja ta wprowadza czasowe obniżenie stawek podatku od towarów i usług na niektóre towary w ramach przeciwdziałania inflacji.



W okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 obowiązywała będzie stawka podatku VAT 0 proc. na żywność objętą obecnie stawką podatku VAT 5-procentową. Na paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę, gaz skroplony LPG stawka spadnie z 23 do 8 proc.

Na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą i inne środki wspomagające produkcję rolniczą (takie jak: środki poprawiające właściwości gleby, stymulatory wzrostu oraz niektóre podłoża do upraw) VAT obniżono ze stawki 8-procentowej do stawki 0 proc.

Na gaz ziemny wprowadzono stawkę 0 proc., zaś na energię elektryczną i energię cieplną 5 proc.

Stawka 0 proc. na żywność obejmuje towary wymienione w poz. 1 – 18 załącznika nr 10 do ustawy, inne niż klasyfikowane w grupowaniu usługi związane z wyżywieniem (PKWiU 56).

– Oznacza to, że przy sprzedaży przez producentów rolnych rozliczających się z VAT na zasadach ogólnych w okresie od dnia 1 lutego do dnia 31 lipca br. będzie obowiązywała stawka VAT 0 proc. od sprzedawanych produktów rolnych wymienionych w poz. 1 – 18 zał. 10 do ustawy VAT, w szczególności: warzyw (CN 07), owoców i orzechów jadalnych (CN 08), zbóż (CNIO), nasion i owoców oleistych; ziaren, nasion i owoców różnych; roślin przemysłowych lub leczniczych; słomy i pasz – wyłącznie przeznaczonych do spożycia przez ludzi (CN ex 12), produktów mleczarskich; jaj ptasich; miodu naturalnego; jadalnych produktów pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienionych ani niewłączonych (CN 04) oraz ryb i skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych – z wyłączeniem homarów i ośmiornic oraz innych towarów objętych CN 0306 – CN 0308 (CN ex 03) – informuje Ryszard Bartosik, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Przy sprzedaży nie wymienionych w poz. 1 – 18 zał. nr 10 do ustawy VAT produktów rolnych stawka w wysokości 0 proc. nie będzie miała zastosowania – w takim przypadku właściwa będzie stawka podatku 8 proc. – dla towarów wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o VAT lub w rozporządzeniu wykonawczym dotyczącym stawek obniżonych.

Według resortu rolnictwa bezpośrednie zmniejszenie kosztów produkcji rolnej w okresie 1 luty – 31 lipiec br. zapewni obniżenie w tym okresie do 0 proc. stawki podatku VAT na nawozy, środki ochrony roślin, ziemię ogrodniczą, środki poprawiające właściwości gleb, stymulatory wzrostu oraz podłoża do upraw (z wyłączeniem podłoży mineralnych), a pośrednio – obniżenie VAT na energię i niektóre surowce energetyczne. Objęcie 0-procentową stawką podatku VAT podstawowych produktów żywnościowych umożliwi obniżenie ich cen dla konsumentów.