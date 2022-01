Kołodziejczak: Janusz Wojciechowski wprowadza polskich rolników w ślepą ulicę

Dziś po godz. 8 rano gościem Daniela Łuszczyna w Radiu Łódź był Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii podczas wywiadu był pytany m.in. o obniżkę podatku VAT na żywność, reformę podatkową zwaną Polskim Ładem oraz o potencjalne skutki wprowadzenia Zielonego Ładu.

– Brzmi to ładnie. 5 proc. mniej za polską żywność […]. Ale spójrzmy, co zrobił wczoraj największy dyskont w Polsce; podniósł ceny niektórych produktów o kilkanaście a nawet o kilkadziesiąt procent, aby później opuścić o 5 proc. Te 5 proc. to nie jest też żadne działanie, które przełoży się na nasze portfele. Jest to ruch, który rząd musiał wykonać, bo jakoś trzeba sobie radzić […]. To nie przełoży się tak bardzo jak dziś o tym rządzący mówią, bo to jest ruch pozorowany, który nie przyniesie wielkich skutków – mówił o obniżce podatku VAT Michał Kołodziejczak.

Pytany o pomysły Agrounii na tańszą żywność, Kołodziejczak wskazał, że błędem jest oddawanie rynków detalicznych dyskontom, które jego zdaniem dyktują warunki cenowe. Wskazał także na kurczenie się produkcji żywności w Polsce, wskazując jako przykłady produkcję ziemniaków i wieprzowiny.

– Polski Ład bardzo odbił się na polskich pracownikach i przedsiębiorcach. My jako polscy rolnicy zapłacimy pewnie za to w kolejnej fazie, kiedy większość społeczeństwa będzie musiała odrabiać straty i nas też to bardzo mocno dotknie, bo przecież zobaczymy większe ceny za większość produktów, które będą w sklepach, większe opłaty, które będą dla nas […]. Zobaczymy w sklepach nasze droższe produkty, bo ktoś będzie miał większe opłaty, większe składki i większą niepewność, bo mało kto wie, jakie jeszcze będzie ponosił koszty – mówił Kołodziejczak zapytany o obowiązującą od 1 stycznia reformę podatkową.

– Janusz Wojciechowski jest w wielkim błędzie, wprowadza polskich rolników w ślepą ulicę. Jeżeli zgadza się z tym, żeby produkcja rolna była zmniejszona w Polsce o ok. 20 proc. […]. Jeżeli z tym zgadza się Wojciechowski no to ja chciałbym, żeby odpowiedział Polakom gdzie będą kupować żywność, ile będą za nią płacić, skąd będą brać na nią pieniądze […]. Już dziś mówi się, że koszty wprowadzania Zielonego Ładu będą 3 razy wyższe niż wstępne założenia – mówił lider Agrounii o Zielonym Ładzie.

Pod koniec rozmowy Michał Kołodziejczak nie wykluczył przekształcenia Agrounii w ruch polityczny, twierdząc, że może to być jedyny skuteczny sposób wywierania presji na władzę.