Niższy VAT na nawozy w tarczy antyinflacyjnej 2.0

Postulat obniżki VAT na nawozy został wysunięty przez Agrounię już dwa miesiące temu i obecnie zostanie wprowadzony w życie w ramach rządowej tarczy antyinflacyjnej 2.0.

Jak powiedział premier Mateusz Morawiecki, obniżki podatku VAT do zera planowane są od lutego przez najbliższe sześć miesięcy. Obniżka podatku na nawozy ma pomóc przede wszystkim rolnikom, którzy lada chwilą rozpoczną nowy sezon.

Jednakże lider Agrounii Michał Kołodziejczak, pomimo tego rozwiązania nie jest do końca zadowolony, gdyż jak mówi będzie to korzystne głównie dla małych gospodarstw na ryczałcie. Obawia się natomiast, że ten element mogą wykorzystać pośrednicy, którzy cenę ukryją w marży. Ostatnie badania pokazały, że marże są wyższe. Premier mówił, że będzie apelował do handlowców, żeby utrzymali marżę na swoim poziomie. Nigdy się to nie stanie – dodaje.

W obniżkę VAT nie włączono jednak środków ochrony roślin o którą też postulowała Agrounia. Kołodziejczak zauważa, że one też podrożały, ale jest jeszcze zima i nikt ich na razie nie kupuje. Afera będzie w maju, jak zaczną być potrzebne – podkreśla.

Podsumowując obecną obniżkę, lider Agrounii stwierdził, że jest to sukces ale tylko połowiczny.