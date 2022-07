Temat mandatów za nocne hałasowanie w żniwa wraca jak bumerang, choć jest iskierka nadziei

Od wielu już lat kwestia zakłócania ciszy nocnej w żniwa budzi duże emocje wśród żniwujących rolników. Obecnie jednak pojawia się iskierka nadziei, że kwestia ta zostanie wreszcie rozwiązana.

Skargi najczęściej wpływają od mieszkańców wsi, co nie jest równoznaczne z rolnikami, bo coraz mniej na wsi jest osób zajmujących się rolnictwem, a przybywa znacznie mieszkańców miast, którzy uciekają na wieś w poszukiwaniu spokoju.

Jednakże wieś nie jest tylko idyllicznym obrazem jaki można zobaczyć w mediach i kulturze, ale jest przede wszystkim miejscem ciężkiej pracy rolników. Stąd też nie powinno nikogo dziwić, że zwłaszcza w żniwa rolnicy wykorzystują każdą minutę, aby jak najszybciej zebrać plony, także w nocy.

Niestety jednak rolnicy cały czas są karani z art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń. – “Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny (…), podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny” – brzmi ów artykuł.

Co prawda jeśli mandat nie zostanie przyjęty i sprawa trafi do sądu, to jak pokazały ostatnie wyroki w takich sprawach, rolnicy byli uniewinniani. Wiąże się to jednak z poświęceniem czasu i nerwów na wycieczki do sądu, aby udowodnić, że nie jest się pospolitym chuliganem, a człowiekiem wykonującym ciężką pracę.

Ostatnio pojawiła się jednak nadzieja, bo w Polskim Ładzie przewidziano furtkę, która ma bronić rolników przed napuszczaniem na nich policji. Przewidziano, że w okresie od 1 lipca do 30 września obowiązywać będzie wyjątek od stosowania art. 51 kw. Art. 51 nie stosuje się jeśli hałas powodowany jest przez maszyny rolnicze podczas prac prowadzonych przez rolników na terenie ich gospodarstwa.

Miejmy zatem nadzieje, że akurat te zapisy rządowego Polskiego Ładu wejdą w życie i skończy się gnębienie rolników za pracę, którą wykonują.